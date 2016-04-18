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市场报道 | 2016年 4月 19日 星期二 06:27 BJT

****欧洲经济指标预测--4月19日-4月26日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值    

    
    4月18日当周
        
    4月19日(二)
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)            2月          --      盈余63
               经季节调整经常帐(亿欧元)                           --     盈余254
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                    --         456
    0900 德国ZEW经济景气判断指数                     4月        正8.0      正4.3
                现况指数                                       正51.0     正50.7
    
    4月20日(三)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)             3月        +0.2%      -0.5%
                                (较上年同期)                    -2.9%      -3.0%
    0830 英国请领失业金人数(千人)                    3月     减少11.3   减少18.0
             按ILO标准计算的失业率            截至2月的三个月    5.1%       5.1%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)             +2.3%      +2.1%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)           +2.2%      +2.2%
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                       4月          --       正2.5
    
    4月21日(四)
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                        3月          --   顺差40.71
    0645 法国企业景气指数                            4月         101         101
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)            3月          55       64.85
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                      --         0.5
    0830 英国零售销售(较前月)                        3月        -0.1%      -0.4%
                     (较上年同期)                               +4.4%      +3.8%
             扣除能源的零售销售(较前月)                         -0.4%      -0.2%
                               (较上年同期)                     +3.7%      +4.1%
    1145 欧元区指标再融资利率                        4月        0.00%      0.00% 
         欧元区存款利率                                        负0.4%     负0.4%
    1400 欧元区消费者信心指数                     4月初值       负9.5      负9.7
    
    4月22日(五)
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      4月初值        49.8       49.6
                   服务业PMI                                     50.2       49.9
                   综合PMI                                        --        50.0
    0730 德国Markit制造业PMI                      4月初值        51.0       50.7
                   服务业PMI                                     55.2       55.1
                   综合PMI                                        --        54.0
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    4月初值        51.8       51.6
                   服务业PMI                                     53.3       53.1
                   综合PMI                                       53.2       53.1
    0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月)          2月          --       +0.7%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --       +0.1%
    0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月)          2月          --       +1.0%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --       -0.3%
    0900 意大利经季节调整零售销售(较前月)            2月          --        持平
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                   --       -0.8%  
    
    4月25日当周
    
    4月25日(一)  
    0800 德国Ifo企业景气判断指数                     4月          --       106.7
                    现况指数                                      --       113.8
                    预期指数                                      --       100.0
    1000 英国CBI总工业订单差值                       4月          --        负14
    
    4月26日(二)
    0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)           3月初值         --    顺差26.2
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 4月          --      45.892
    
    4月26-29日
    0600 德国进口物价(较前月)                        3月          --       -0.6%
                      (较上年同期)                                --       -5.7%
    0600 德国实质零售销售(较前月)                    3月          --       -0.4%
                     (较上年同期)                                 --       +5.4%(完)
                          
      
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