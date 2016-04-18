美国经济：如果原油保持廉价，家庭支出有望增加--旧金山联储报告

路透旧金山4月18日 - 自2014年以来的油价大幅下跌仅温和提振了美国经济，但若家庭开始认为油价将保持在廉价水平，那么情况可能会发生变化。

旧金山联储周一公布的这一研究报告结论表明，油价保持在低位的时间越长，对经济复苏越有利。迄今为止的经济复苏充其量就是温和复苏。

对于正在寻觅经济足够强劲支持继续加息的证据的美联储而言，这一结论至关重要。

旧金山联储研究人员写道，虽然目前每桶近40美元的油价远低于两年前约100美元的水准，但家庭广泛预期这种跌势是暂时的。研究人员认为，这导致低油价对经济的提振效应要比预期程度低约30%。

“由于油价下跌被视为暂时现象，所以与拥有充分资讯的情况相比，信息不足的家庭不相信未来收入会那么强劲增长。”研究人员称。“根据这种在信息不足情况下的看法，他们选择相对减少支出。这种较压抑的消费行为使得对经济活动的整体提振也比较疲弱。”

此外，他们还认为，如果家庭开始认为低油价是长期趋势，那么低油价影响温和可能是暂时现象。

“持续低油价可能改变消费者想法，随着他们了解到低油价的持续性更强，他们会增加支出，”他们写道。(完)