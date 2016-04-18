欧洲政经：希腊改革协商将恢复，以期尽快达成协议--欧盟执委会

标题新闻：预计日本将无法达到2018财政年度的削减债务目标－日经
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* 欧盟执委会希望尽快达成协议
* 希腊称本周可望达成初步协议
路透布鲁塞尔4月18日 - 欧盟执委会周一表示，希腊的国际债权人将与雅典恢复磋商，以期“尽快”就评估希腊改革达成协议。
围绕希腊改革评估的谈判拖延数月，部分原因在于，国际货币基金组织(IMF)和欧盟机构之间无法就希腊经济发展的一些假设情景达成一致。
希腊政府一名发言人表示，在欧元集团4月22日于阿姆斯特丹召开例会以前，可望于本周达成初步协议，但欧盟执委会避免为此设定明确的日期。
“在华盛顿进行有建设性的会谈之后，首席谈判代表们今明两天将回到雅典。代表团的目的仍为尽快就这项计画的首轮评估达成协议，”欧盟执委会一名发言人在布鲁塞尔的记者会中表示。
欧盟及希腊官员表明预计将于周二恢复磋商。一名希腊官员指出，国际货币基金组织(IMF)的希腊首席代表Delia Velculescu料于周三加入讨论。
该名欧盟执委会发言人表示，欧元集团本周会议将是研判情势进展的关键时刻；其拒绝透露何时可能达成协议。
而上述希腊政府发言人则指出，该国政府未来几天将把退休及税赋改革法案送交国会。(完) (编译 龚芳; 审校 白云)
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