欧洲政经：希腊改革协商将恢复，以期尽快达成协议--欧盟执委会

* 欧盟执委会希望尽快达成协议

* 希腊称本周可望达成初步协议

路透布鲁塞尔4月18日 - 欧盟执委会周一表示，希腊的国际债权人将与雅典恢复磋商，以期“尽快”就评估希腊改革达成协议。

围绕希腊改革评估的谈判拖延数月，部分原因在于，国际货币基金组织(IMF)和欧盟机构之间无法就希腊经济发展的一些假设情景达成一致。

希腊政府一名发言人表示，在欧元集团4月22日于阿姆斯特丹召开例会以前，可望于本周达成初步协议，但欧盟执委会避免为此设定明确的日期。

“在华盛顿进行有建设性的会谈之后，首席谈判代表们今明两天将回到雅典。代表团的目的仍为尽快就这项计画的首轮评估达成协议，”欧盟执委会一名发言人在布鲁塞尔的记者会中表示。

欧盟及希腊官员表明预计将于周二恢复磋商。一名希腊官员指出，国际货币基金组织(IMF)的希腊首席代表Delia Velculescu料于周三加入讨论。

该名欧盟执委会发言人表示，欧元集团本周会议将是研判情势进展的关键时刻；其拒绝透露何时可能达成协议。