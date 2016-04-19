金砖国家：4月18日股汇市收盘纵览

路透4月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月18日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收跌0.36%，报843.68点。
中国股市：沪综指收跌1.4%，外围市场普遍走低和原油大跌等拖累大盘
中国汇市：人民币窄幅震荡微收升，市场偏谨慎客盘亦观望方向
香港股市：尾随区域股市收低，油价下挫打击冒险意愿
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巴西股市：收低，有交易员称，油价下跌强化了股市的看空人气。指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.63%，报52,894.079点。
巴西汇市：雷亚尔下跌，投资者在巴西众议院投票弹劾总统罗塞夫(Dilma Rousseff)之后进行获利了结。雷亚尔兑美元 收报3.5965/72，上日收报3.5225/40。
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南非股市：小幅收高，投资者未受油价急挫影响，继续买入新兴市场资产。指标Top-40指数 收盘上涨0.25%，报46,879.92点；大盘综合指数 收盘上涨0.24%，报53,166.59点。
南非汇市：兰特兑美元反弹，市场消化了产油国未达成冻产协议
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印度股市：连续第四天上涨，投资者受到软件服务企业Infosys的乐观财测鼓舞。NSE指数收高0.82%，报7,914.70点，该指数过去三天上涨了近4%。BSE指数收盘上涨0.74%，报25,816.36点。
印度汇市：收高，报66.55/66.56，受到本地股市上涨，以及假期后资金流入所支撑，上交易日收报66.64/66.65。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.61%，报899.580点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.04%，报475.02点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.5%，报66.118；卢布兑欧元 上涨0.17%，报74.824。(完)
(编译 白云; 审校 戴素萍)