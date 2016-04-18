国际贸易：美国工会USW提出申诉，要求遏制外国铝进口

路透纽约4月18日 - 北美钢铁工人联合会(USW)周一表示，已向美国监管当局提出申诉，希望遏制被其称为“潮水般的”铝进口，认为这已对美国生产商带来损害，并威胁到就业。

该工会在声明中称，已根据美国贸易法第201条款提出请求，若美国国际贸易委员会(ITC)认定进口已造成实质伤害，即敦促政府采取措施，包括提高进口关税。

ITC于本月稍早针对迅速增长的铝进口，特别是来自中国的进口对国内产业的影响发起调查。

ITC预计将在6月17日之前作出初步裁决。该机构表示，若认定构成严重冲击，政府将须在7月18日之前就临时救济措施做出决定。

“外国产品潮水般涌入与失败的贸易政策，已对美国制造业带来了严重伤害，”USW国际总裁Leo Gerard在声明中称。(完)