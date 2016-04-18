国际贸易：美国工会USW提出申诉，要求遏制外国铝进口

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透纽约4月18日 - 北美钢铁工人联合会(USW)周一表示，已向美国监管当局提出申诉，希望遏制被其称为“潮水般的”铝进口，认为这已对美国生产商带来损害，并威胁到就业。
该工会在声明中称，已根据美国贸易法第201条款提出请求，若美国国际贸易委员会(ITC)认定进口已造成实质伤害，即敦促政府采取措施，包括提高进口关税。
ITC于本月稍早针对迅速增长的铝进口，特别是来自中国的进口对国内产业的影响发起调查。
ITC预计将在6月17日之前作出初步裁决。该机构表示，若认定构成严重冲击，政府将须在7月18日之前就临时救济措施做出决定。
“外国产品潮水般涌入与失败的贸易政策，已对美国制造业带来了严重伤害，”USW国际总裁Leo Gerard在声明中称。(完)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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