《中国报摘》--中国证券报4月19日

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
* 头版头条:
--中共中央总书记、中央全面深化改革领导小组组长习近平强调，改革既要往有利于增添发展新动力方向前进，也要往有利于维护社会公平正义方向前进，注重从体制机制创新上推进供给侧结构性改革，着力解决制约经济社会发展的体制机制问题。
* 其他:
--中国证监会提醒：近期出现很多二元期权网站平台，用互联网招揽投资者参与二元期权交易。这与证监会监管的期权及金融衍生品交易有着本质区别，其交易行为类似于赌博。目前，已有地方公安机关以诈骗罪对二元期权网络平台进行立案查处。
--锦龙股份 拟非公开发行股票的募集资金总额不超过70亿元人民币，其中64.575亿元用于增资中山证券，剩余资金用于偿还公司借款。
--华夏银行 去年实现净利润188.83亿元，同比增长5.02%。
--国家安监总局和煤矿安监局发布通知称，全面排查、摸清钢铁企业安全生产状况；停止新增产能煤矿的安全设施设计审查和产能核增工作；重新确定煤矿生产能力。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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