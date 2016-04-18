《中国报摘》--中国证券报4月19日

* 头版头条:

--中共中央总书记、中央全面深化改革领导小组组长习近平强调，改革既要往有利于增添发展新动力方向前进，也要往有利于维护社会公平正义方向前进，注重从体制机制创新上推进供给侧结构性改革，着力解决制约经济社会发展的体制机制问题。

* 其他:

--中国证监会提醒：近期出现很多二元期权网站平台，用互联网招揽投资者参与二元期权交易。这与证监会监管的期权及金融衍生品交易有着本质区别，其交易行为类似于赌博。目前，已有地方公安机关以诈骗罪对二元期权网络平台进行立案查处。

--锦龙股份 拟非公开发行股票的募集资金总额不超过70亿元人民币，其中64.575亿元用于增资中山证券，剩余资金用于偿还公司借款。

--华夏银行 去年实现净利润188.83亿元，同比增长5.02%。