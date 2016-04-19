《中国重要政经日程》--4月19日-9月5日

=============================今日重要政经日程==========================
4月19日（周二）
--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，请国家知识产权局局长申长雨、国家工商行政管理总局副局长刘俊臣、国家版权局副局长阎晓宏介绍2015年中国知识产权发展状况，并答记者问。
*--下午14时30分 国家发改委召开新闻发布会，介绍关于2016年推进新型城镇化的重点任务和《国家新型城镇化报告》有关情况，发改委相关负责同志出席发布会，并回答记者提问。
*--2016年世界毒品问题特别联大在美国纽约联合国总部举行，至21日。国家禁毒委员会主任、公安部部长郭声琨将率中国代表团出席。
=============================近期重要政经日程==========================
4月20日（周三）
*--中印边界问题特别代表第19次会晤在北京举行，至21日。国务委员杨洁篪将与印度国家安全顾问多瓦尔举行会晤。
4月21日（周四）
--第四届中国（上海）国际技术进出口交易会在上海世博展览馆举行，至23日。
4月22日（周五）
--国务院副总理张高丽出席在纽约联合国总部举行的《巴黎协定》高级别签署仪式，并将代表中国签署《巴黎协定》。
4月27日（周三）
--亚信第五次例行外长会议北京举行，至28日。亚信成员国、观察员国外长及观察员国际组织代表将受邀出席会议，其他有关国际组织代表将作为主席国客人与会。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
9月4日（周日）
--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完)
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)