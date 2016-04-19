《台湾重要政经日程》--4月19日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================
4/19(二)
--9:30 昆山海峡两岸电子商务综合服务平台说明会。
--16:30 金管会例行记者会。
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4/20(三)
--16:00 经济部公布3月外销订单年变动率，上月年减7.4%。
4/22(五)
--08:30 主计总处公布3月季调后失业率，2月为3.94%。
4/25(一)
--16:20 央行公布3月M2年增率，上月年增5.17%。
4/27(三)
--12:30 央行代标售105-6期364天期国库券，金额300亿台币。
4/29(五)
*--08:30 主计总处公布首季经济成长率概估。
--12:30 央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，5月5日交割。
5/2(一)
--劳动节补假一日，金融市场休市。
5/5(四)
--08:30 主计总处公布4月通膨率，上月为年增2.00%。
--16:20 央行公布4月底外汇存底，上月为4,316.01亿美元。
5/9(一)
--16:00 财政部公布4月出口/进口数据，上月出口金额年减11.4%。
5/17(二)
--12:30 央行标售30年期公债105/7期公债，金额300亿台币，5月20日交割。
5/20(五)
--16:20 央行公布第一季经常帐，上季顺差200.1亿美元。
6/4(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
--12:30 台湾央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，6月8日交割。
6/9(四)-6/10(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
6/21(二)
--12:30 台湾央行标售五年期公债105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)