《中国报摘》--其他报纸重要消息4月19日

**上海证券报**
--广东省政府官网披露《关于全省国企出清重组“僵尸企业”促进国资结构优化的指导意见》，2016年底，全省国有关停企业基本出清，历史遗留问题得到根本性解决，有价值资产得到有效盘活。实现300户以上特困企业脱困，亏损总额较2015年减少30%以上。
--中国保险资产管理业协会公布，1-3月，14家保险资产管理机构共注册各类资产管理产品33个，合计注册规模515.54亿元人民币。
--道博股份 拟出资3,950万欧元收购耐丝国际100%股权，后者旗下西班牙和英国两个平台，主要从事所在国职业足球球员和青年球员的经纪业务以及俱乐部的咨询服务。
**第一财经日报**
--腾讯公司 董事会主席兼首席执行官马化腾昨宣布，将捐出1亿股腾讯股票注入正在筹建中的公益慈善基金，支持在中国内地为主的医疗、教育、环保等公益慈善项目以及全球前沿科技和基础学科的探索。以昨日腾讯收盘价165.7港元计算，马化腾捐出了约165.7亿港元身家，折合人民币近140亿元。
**人民日报**
--中国民航业一季度完成运输总周转量225亿吨公里，同比增长12.3%。客运市场总体保持较快的发展态势，共完成旅客运输量1.15亿人，同比增长10.7%。货运市场回暖，货邮运输量150.4万吨，同比增长4%。
--中国石化宣布，中国最大的工业品电子商务平台--“易派客”正式投入商业运营并向社会开放。这是中国石化打开企业资源“围墙”，将多年的采购优势以“互联网+”的形式与社会共享的全新尝试。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。