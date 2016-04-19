《全球重要经济事件一览表》--4月19日-4月26日

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4月19日(二)
中国--国家发改委召开新闻发布会，介绍关于2016年推进新型城镇化的重点任务和《国家新型城镇化报告》有关情况，发改委相关负责同志出席发布会，并回答记者提问(0630)。
纽约--澳洲央行总裁史蒂文斯在2016瑞士信贷全球宏观会议上讲话(1330)
伦敦--英国财政大臣奥斯本在英国下议院财政委员会讨论在欧盟的成员国地位问题。
伦敦--英国央行总裁卡尼赴上议院经济事务委员会作证(1435)。
悉尼--澳洲央行发布4月货币政策会议记录(0130)。
马德里--西班牙央行总裁林德发表讲话(1140)。
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯出席众议院财经常务委员会(Standing Committee on Finance)会议(1500)。
马德里--西班牙dialing经济部长Luis de Guindos在议会谈论2015年公共赤字问题(0900)。
世宗--韩国企划财政部长官柳一镐召开就任百日记者会。
首尔--韩国央行货币政策会议，将宣布利率决定(0100)。
4月20日(三)
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至4月21日)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森发表讲话(0530)。
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹和副总裁威尔金斯在参议院常务委员会就银行、贸易和商业问题作证(2015)。
法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲央行欧元世代组织的竞赛活动中发表讲话。
雅加达--印尼央行理事会会议(至4月21日)。
4月21日(四)
法兰克福--欧洲央行举行管委会会议，之后宣布利率决定并召开记者会(1145)。
布拉格--欧洲央行和捷克央行联合会议，主题是“生产率和外部再平衡”(至4月22日)，捷克央行总裁等将发言。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定，并将公布货币政策报告(0730)。
雅加达--印尼央行公布政策决定。
首尔--韩国央行总裁李柱烈将主持召开地方银行主管例行会议，讨论经济问题(2230)。
4月22日(五)
阿姆斯特丹--欧元集团会议。
纽约--中国国务院副总理张高丽出席在纽约联合国总部举行的《巴黎协定》高级别签署仪式，并将代表中国签署《巴黎协定》。
4月25日(一)
法兰克福--欧盟执委会和欧洲央行联合会议，主题是“完成欧洲金融一体化：下一步是什么？”，欧盟金融服务执委希尔、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、欧洲央行执委科尔将发言。
4月26日(二)
纽约--加拿大央行总裁波洛兹将在加拿大投资行业协会及证券业和金融市场协会发表讲话(1240)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的利率会议(至4月27日)。
巴西利亚--巴西央行货币政策会议(至4月27日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李爽 审校 白云)