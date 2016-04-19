港报社评：反歧视不能矫枉过正--信报4月19日

娱乐场所设立＂女士之夜＂作为营销手法，本来司空见惯，其意念既明显又简单，利用价格优惠来吸引更多女顾客，从而透过＂异性相吸＂招徕更多男顾客，结果是阴阳互济大收旺场。然而，最近有一宗法庭案件引起关注，有人不满＂女尊男卑＂的价格差别待遇，控告娱乐场所违反《性别歧视条例》，法官裁定原告胜诉，稍后再厘定赔偿金额。

案件的入禀状指出，男顾客姚垂广在2014年7月28日光顾旺角的Club Legend，发现平日时段男士入场费是300元，女士只收120元，觉得不公平，于是向平等机会委员会投诉，并且得到协助启动法律程序。案件最终送到区域法院，在答辩人缺席的情况下，控方获法庭直接裁定胜诉。尽管有法律界人士指出，由于这次是直接裁决，法律上参考价值有限，但已足以让人议论纷纷。

昨天，自由党成员前往平机会抗议，示威者包括深水埗区议员李梓敬、东区区议员李镇强和九龙城区议员何显明等等，他们高呼口号＂优惠无罪＂、＂推广有理＂、＂女士之夜＂、＂合情合理＂。李梓敬指出，业界对案件有很大声音，女士之夜是常用的营销手法，但平机会断章取义，歪曲成性别歧视，质疑平机会协助原告打官司是滥用公帑。

平心而论，自由党代商界出头示威实在不难理解，毕竟在资本主义社会里面，促销手法各出奇谋，目的不外乎广开客源，如果优惠女顾客被解读成＂歧视男顾客＂，最终惹上官非并且获判败诉，更要作出赔偿，恐怕日后将会动辄得咎，商界不胜烦扰。正如自由党其中一名示威者李镇强所质疑，长者优惠又如何？学生优惠又怎样？莫非一律被当作年龄歧视行为？

平机会接受投诉，再将之送上法庭，很难不被批评为矫枉过正。所谓歧视，很大程度上是＂排挤＂某一特定类别人士的意思，剥削其正当的权益。娱乐场所设立女士之夜，尽管男女收费不同，但其用意显然不是为了排挤男士，不但不排挤，反而无任欢迎，男女收费不同纯粹是商业策略。

要是收费不同就是歧视，那么部分主题公园设立小童优惠该当如何理解？站在商家角度而言，优惠了小童，等于吸引父母凭正价带同子女齐齐入场，如此一来则＂除笨有精＂，情况其实跟女士之夜差不多，优惠了女士自然吸引男士入场。假如主题公园由于＂年龄歧视＂而被平机会告上法庭，相信没有人会认同此等扰民的做法。

各种各样价格优惠的例子不胜枚举，毋须赘言了，不妨再看看另一种男女大不同的现象。监于女士光顾洗手间的时间一般比男士为长，女厕经常出现排长龙的情况，所以现时很多商场和公共场所的设计，女厕面积较大，格数也较多。如果不分青红皂白，机械式诠释《性别歧视条例》，难道平机会又要为这种男女不一样的厕所文化启动法律程序？一旦如此，香港将会陷入没完没了的无聊缠讼。

《性别歧视条例》最主要的立法原意是避免有人受到伤害，试问价格优惠伤害了谁呢？除了一丁点虚无缥缈的尊严之外，我们不觉得愿意付出正价入场的男士受到什么伤害，嫌贵大可拒绝光顾。相反，平机会动辄以绝对平等之名兴讼，对整个社会所造成的困扰更大，说不定会扼杀正常的商业活动。父亲节和母亲节之时，商家如果因为优惠爸爸/妈妈而官司缠身，必成为国际笑话，香港枉称全球最自由的经济体了。

追求平等机会是合理的，避免有人因为性别而受到排挤或伤害亦是十分应该，问题是，在没有排挤和伤害的情况之下，反歧视不能矫枉过正，否则徒然搬起石头砸自己的脚。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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