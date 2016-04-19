港报社评：＂港法港办＂解决港独，避免冲击＂一国两制＂--明报4月19日

自从表明推动香港独立的＂香港民族党＂成立之后，社会各方面反应参差，当局则采取观望态度，而这个党的浮面人物则愈趋高调，在不同场合宣扬港独理念，能见度暴增。整体社会氛围，宛如新增了港独这一块。香港社会对于港独，是否正在养痈为患，言人人殊。不过，稍为认识国情的人，都知道北京不会容许港独，必须将之消灭于萌芽状态。若最终迫使北京直接出手应对港独，对＂一国两制＂的损害将难以估计，特区应力求在本港的框架下解决港独，尽量减轻可能对政经社会造成的冲击。

前日，外交部驻港副特派员胡建中在公开场合批评港独，他的层级不算高，却是近期少有的官方身分人士，指出港独违反《香港人权法案条例》或刑事罪行条例的有关规定。按胡建中的说法，有理由相信北京要求特区政府根据香港的法律规定取缔港独；设若可以做到，这是较理想状况。本来，《基本法》23条立法，就是要禁止叛国、分裂国家等行为，但是2003年立法夭折之后，随着政治生态转变，特区政府是否有足够能量推动立法，是一大疑问。

＂香港民族党＂有明确政治目标，要独立建国，现在到处宣扬，其成员甚至表示＂若其他方法做不到港独，会用武装革命手段＂。因此，若说港独仅属言论自由或学术讨论，是自欺欺人。即使已经有《基本法》23条立法，仍需视乎犯罪事实，按普通法刑事案件的严谨举证要求能否对付港独，也只是相对而言，不由主观意志决定，《香港人权法案条例》或刑事罪行条例并非专属应对国家安全的法例，能否对付港独，要有实际案例才可以验证。

应对港独，若本港法律未能守得住，将会大事不妙。因为届时有两个选择，一是就《基本法》23条进行紧急立法，以专属法律对付；以本港的政治生态，若其他法例都未能遏制港独，则紧急立法之艰难和社会撕裂的程度，将难以想像。设若本港法例应对港独失效，最坏情况是迫使北京把全国性法律例如国家安全法和反分裂法等引入香港实施。这样的话，等于＂一国两制＂寿终正寝。

港独对香港安危的威胁，首先反映在法律层面，长期以来立法规管没有紧迫感，致使港独萌芽，却没有相应法例应付。近日港独组织成员不争辩是否违反《基本法》，甚至不否认违宪，但是自诩没有违法，因为违宪不致入罪，若被检控则交由法庭裁决云云，反映他们认为可钻法例空子的心态。另外，港独发展至有人组党参政（＂香港民族党＂声言将派员参加9月的立法会选举），整体社会是否有足够警觉，认识到可能对香港带来的危害，值得讨论。即使事态发展到现在，政界泛民阵营虽然大多数说不赞同港独，但是却未划清界线，反而强调言论自由的一面，认为当局不应该打压；至于大专院校，部分自由派院校中人，由于倾向港独者不少是年轻人和学生，他们对港独言行多所维护。于是乎，出现政界、学界为港独言行说项，甚或包庇的局面。

港独思潮蔓延迅速，还有一种情况值得关注。＂香港民族党＂成员在电台节目表示，他过去一年经常在街头宣扬港独，极少人理睬，效果极微，但是组党后却引起社会各方面关注，包括律政司长都要回应，可以在媒体公开宣扬他们的理念；两年前港独是禁忌，现在已经打破，云云。这名成员描述的是事实，港独冒起势头迅猛，与社会未绝然排拒，在言论自由的幌子下经由主流媒体传播，有很大关系。记得当年台湾当局抛出＂两国论＂，香港电台播出了台湾驻港人员一篇解读＂两国论＂的文章，被批评有宣扬分裂之嫌，引起一阵波涛。今时今日，港独组织成员成为电台、电视节目的座上客，大气电池被用作宣传港独，是否只属言论自由那么简单？媒体处理港独的做法是否恰当，值得研议。

港独永无出路，看不到对香港有丝毫好处，可能构成的危害却显而易见。因此，本港朝野应在不同层面应对港独。当局要做好法律层面的工作准备，以法律手段解决港独问题；社会各方面则应该与港独划清界线，让港独组织处于孤立状态，使它缺乏土壤滋长。在北京仍然让香港按＂一国两制＂和＂港法港办＂框架解决港独的时候，本港要好好把握机会，避免出现迫使北京直接出手打压的局面。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘