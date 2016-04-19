港报社评：莫＂摆乌龙＂破坏保育--星岛日报4月19日

古物谘询委员会通过把马鞍山矿场建筑群列为三级历史建筑，前一个月，建筑群中的炸药仓险遭地政总署寮仔部强行清拆。至于另一个获考虑评级的北角皇都戏院大厦，由于有地产商收集建筑物内分割单位的业权，日后亦有可能拆卸重建。当局如果有意保育，需要理顺评级程序和各部门的协调，避免出现＂自己为自己添烦＂的情况。 停产三十多年的马鞍山矿场，原产铁和钨，是上世纪本港矿业龙头，也是当时东南亚独有的高质磁铁矿场。矿场见证了大量内地人来港做矿工，以及天主教和基督教传教士攀山涉水传扬教义和照顾基层的岁月。 区内的天主教圣若瑟小学，当初就是为矿工子弟而创办，而山上恩青营则本来是基督教信义会恩光堂，

是信义会在港最早的自建礼拜堂。信义会去年把这幢建筑物活化为探索馆，成为介绍本港昔日工业、宗教、乡村遗产及自然体验的活动中心。今天仍然有少数矿工居住在附近村落，成为矿场活的历史。 外国早已有把矿场成功活化为兼具教育意义和历史价值的旅游景点的例子。身为莫札特故乡和电影《仙乐飘飘处处闻》外景地点的奥地利萨尔茨堡，德文意思是＂盐堡＂，靠盐矿发迹，就把部分矿场发展成适合亲子游的胜地，包括滑梯落矿洞、地底盐湖、介绍历史和矿工生活的模型和多媒体设施，寓保育和教育于游览，还吸引了不少外国游客。 马鞍山矿场也有发展成为主题乐园式受保护文物的潜力，就算未必做得成越矿飞车，至少可以因应其独特历史和地理环境，为景点不足的香港，大胆构思一个集保育、教育、游乐和创富于一身的发展模式。 不过，矿场未保育发展，部分建筑物已险遭清拆，一名老矿工栖身的原炸药仓，险遭寮仔部强拆逼迁，门窗全部敲毁，幸而建筑物没遭夷平。事后检讨发现，原来地政总署内部通报名单机制没有包括寮仔部，闹出＂摆乌龙＂强拆事件，连忙补救。

至于集商住用途于一身的皇都戏院大厦，其建筑结构独特，且是很多市民的集体回忆，可是敌不过传统大型戏院式微的趋势，部分地方早已分间成众多小店铺。这个位于电车路旁的残旧建筑物，已经成为地产商收购重建的目标。 古谘会考虑把皇都戏院大厦评为三级历史建筑，有保育人士更希望评为一级，与地产商进行时间竞赛。当年半山司徒拔道岭南大宅景贤里在保育人士争取成为法定古迹阶段，险遭业主清拆，政府匆忙列为暂定古迹，冻结清拆行动待古谘会作最后评级。不过，一些敲碎了的屋瓦已经无法复原，只能仿古式修复。 至于皇都戏院大厦的保育价值，是否达到法定古迹的层次，有待古谘会专家评定，在审议过程中，各政府部门须做好协调沟通，确保大厦内有保育价值的设施和结构，不会被拆除或破坏。（完）

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