港报社评：医管局应与护协研议双赢方案--文汇报4月19日

日前，护士协会去信医管局，促请豁免怀孕28周或以上护士当夜更。这个要求应该说是合理的，既可减轻怀孕护士的工作压力，保护其身体健康，又能让病人得到更好护理。医管局主席梁智仁表示，一直有豁免怀孕护士当值夜班的安排，但不同的医院有不同的具体安排，豁免怀孕周数由28周开始至36周开始不等，医管局现正讨论统一豁免怀孕32周护士值夜更。

香港公立医院护理工作一直保持着世界先进的水平，病人入住医院基本上能够得到较好的护理，从而尽快康复，这都有赖于香港护士的专业与贡献。不过，近年来，由于护士工作压力大，人员严重流失，加上医管局新增服务，令前线护士人手严重短缺，现在护士与病人比例高达1：11，较国际标准1：4至1：6的比例差距甚远，夜更亦欠缺资深护士当值。在这样的情况下，护士长期处在不胜负荷的高压下工作，特别是怀孕一定周数的护士，身体状况已经不佳，如果还要熬夜值班，很可能在损害自身身体的同时，亦难以给有需要的病人以良好的护理，令护士及病人都有可能成为受害者。虽然过往一直有豁免怀孕护士当值夜班的安排，但由于不同的医院对怀孕周数不同的计算，难免会令管理层或怀孕护士有无章可循的感觉。因此，尽快研究统一豁免全港的公立医院的怀孕护士到一定周数就不需上夜班，这无论对护士还是对病人来说，都是一件好事。

当然，到底应该从哪一个周数就开始豁免值夜更，护士协会和医管局现在还有一些分歧。护士协会要求从28周起，而医管局从护士人手不足的角度看，希望从32周开始，两者之间相差4周。其实双方的出发点是一致的，都是希望能够在保护护士身体健康和照料好病人之间达至平衡。问题是现在护士人手本身就比较短缺，如果规定豁免怀孕28周或以上护士当夜更，管理层担心夜班护士人手不足问题更为突出，反过来也会影响到护理的服务和病人的健康。

面对这些问题，一方面，护士协会应与医管局作出更好的沟通协商，从专业的角度提出从28周开始豁免的理据；另一方面，医管局更要采取积极的措施，做好护士人手的调配，与协会共同商量出一个能够平衡各方面需求的统一豁免周数，以体现互让互谅、共同促进香港护理事业发展和服务好病人的理念。事实上，公立医院护士人数从10年前约1.8万名，增至目前约2.2万名，人手虽有所增加，但由于香港的护理业在不断发展，公立医院的护士人手依然不足。长远来说，医管局应加快培训护士人才，适度提高公立医院护士的待遇，增加其吸引力，让一些流失或转行的护士重返公立医院护士行列，争取让护士和病人之间的比例能够达到较好的水平。（完）

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