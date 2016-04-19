台湾债市：10年增额公债早盘随美债殖利率走升，台股急杀致升幅缩减

路透基点：正崴精密80亿台币五年期贷款吸引16家银行参贷--TRLPC

路透香港1月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾正崴 精密工业股份有限公司的80亿台币(2.51亿美元)五年期循环信贷，在一般 银团阶段已经吸引16家银行参贷。 消息人士称，现在正敲定额度分配情况。 台湾银行是唯一牵头行兼簿记行，贷款利率为较三个月或六个月台北 金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点，税前保底利率为1.7%。最高 前端费为12个基点。 筹得资金将用于为2013年3月签订的80亿台币三年期贷款提供再融资 ，以及运营资本。 正崴精密成立于1986年，生产计算机和手机零部件。(完) (编译 杜明霞；审校 王兴亚)