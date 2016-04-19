台湾债市：10年增额公债早盘随美债殖利率走升，台股急杀致升幅缩减

路透台北4月19日 - 台湾10年期105/4R增额公债 周二早盘发行前交易殖利率走高。交易员指出，受美债殖利率上扬，及台股开盘大涨带动，殖利率跟着开高，惟台股瞬间急杀致升幅缩减。
他们表示，台债因缺乏炒作题材暂无明确方向，短线只能看美债和台股脸色，预料要到下半周比较接近标债时，才会有行情。
〞大家都在等标债，短线不会有行情啦。〞一位大型证券商交易员说。
一位大型商银交易员则称，10年期公债105/4R期殖利率早盘先跟着美债和台股开高，惟台股瞬间反转走跌，殖利率涨幅跟着缩减；但往下追价买盘很弱，且卖单挂价相当密集，显示大家都等着往下即卖，致殖利率下跌空间有限，短线将陷区间盘整。
本地时间10:29，10年券105/4R 殖利率涨0.44基点至0.8549%，成交58.5亿台币；五年券105/5期 交投急冻，开盘近一个半小时仅成交0.5亿台币，殖利率上涨0.20基点至0.5370%。
台股加权指数 早盘一度上涨0.89%，惟随后反转下跌，10:31时下跌0.08%。
美国指标10年期公债 周一跌6/32，收益率报1.77%，上周五尾盘报1.75%。
交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.85-0.86%；105/5区间则为0.53-0.54%。
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(记者 罗两莎；; 审校 张喜良)