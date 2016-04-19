版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 19日 星期二 10:43 BJT

韩国金融市场：韩元及韩股走扬，因全球股市上涨且韩国央行维持利率不变

“总体风险偏好人气确立；尽管油价震荡，但美国股市隔夜创年内新高，给韩元带来支撑，”现代期货汇市分析师Jung Sung-yoon表示。

Jung还称，韩元还将再走高一点，对韩国央行维持利率不变的决定作出回应，尽管这一影响不会持续很久。

一如预期，韩国央行周二连续第10个月维持利率在1.50%不变。

0216GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 涨0.1%至2,011.44点。

海外投资者料将连续第四日买超，临近午盘买超530亿韩元(4,641万美元)韩股。

上涨股数量超过下跌股，分别为457支和330支。

0216GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,142.9 1,150.2

日圆/韩元 10.4786/62 10.5051

韩国公债期货 * 110.07 110.12

韩国综合股价指数 2,011.44 2,009.10

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 龚芳/王颖；审校 白云/高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐