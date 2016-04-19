韩国金融市场：韩元及韩股走扬，因全球股市上涨且韩国央行维持利率不变

“总体风险偏好人气确立；尽管油价震荡，但美国股市隔夜创年内新高，给韩元带来支撑，”现代期货汇市分析师Jung Sung-yoon表示。
Jung还称，韩元还将再走高一点，对韩国央行维持利率不变的决定作出回应，尽管这一影响不会持续很久。
一如预期，韩国央行周二连续第10个月维持利率在1.50%不变。
0216GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 涨0.1%至2,011.44点。
海外投资者料将连续第四日买超，临近午盘买超530亿韩元(4,641万美元)韩股。
上涨股数量超过下跌股，分别为457支和330支。
0216GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,142.9 1,150.2
日圆/韩元 10.4786/62 10.5051
韩国公债期货 * 110.07 110.12
韩国综合股价指数 2,011.44 2,009.10
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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(编译 龚芳/王颖；审校 白云/高琦)