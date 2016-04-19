台湾货币市场：短率持稳低位，跨月拆款需求尚不急迫

* 跨月拆款利率尚未开出，供需双方观望

* 短票交投几乎以跨月为主

* 短票与RP利率稳在低位

记者 董永年

路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周二持稳低位。调度人士表示，虽然今日拆入两周拆款即可跨月，不过供需双方观望气氛浓厚，使得成交状况低迷。

有票券商指出，几家大型银行虽有意提供跨月拆款，但在月底紧缩效应料轻微的预期下，似乎不需要太早取得；拆出方也清楚这些需求者想降低成本的心态，却也不想曲意迎合。

〞是有几家来问，但因为没要拆就没问(利率)。〞一位大型票券商交易员说。

另一大型公股银行交易员则称，跨月拆款肯定是要向上加点，不可能比照0.30%的短票利率。

一大型票券商交易主管指出，虽然这个月底资金紧俏的机率很低，但不会撑到最后才拆款，这周应该就会有需求。

本地时间11:33 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.298 32.402 台湾加权股价指数<.TWII 8,646.27 8,666.01 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.200% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.230%

--一周拆款利率区间 0.200-0.320% 0.200-0.325%

**月内短票稀少**

短票部分，依据集保公司资料显示，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率已降至0.300%，显示跨月短票利率几乎都以该利率成交。

大型票券商指出，目前短票成交已几乎没有月内的天期，月内的资金调度以利率较低的拆款为主。

今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保短票利率主要成交在0.30%，少数成交在0.29%、0.31%。

周二央行定存单到期5,476.5亿台币，发行金额稍晚公布。

本周央行定存单到期总额1兆1,694.5亿台币，余日分别是周三1,487.5亿、周四1,814.5亿及周五147亿台币。

集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.300%，前日0.302%；上日区间0.28-0.325%，前日是0.28-0.40%，成交量90.89亿台币，前日在166.34亿。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为293亿台币，累积超额准备4,362亿台币、加计前期1%的超额准备为6,597亿台币。

**RP稳在低位**

债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，银行大额定存利率偏低，投信基金将更多资金挪向RP市场，券源不足仍是问题，使得利率稳在低位。

他们指出，短率已跌无可跌，预料月底前RP利率仅会在区间内调整，原本承做利率较高者，到期后即会调向区间低位。

〞市场普遍缺券，RP区间低位的比例愈来愈多。〞一位证券商交易员说。

今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.31%，少数见0.29%、0.32%；短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.38-0.40%，以上成交利率皆大致持平上日。