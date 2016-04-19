中国汇市：人民币早盘放量小升，缺乏政策刺激短期汇价料维持区间运行

* 人民币早盘随中间价小升

* 市场交投活跃，半日成交已过百亿美元

* 缺乏政策刺激，客盘结售汇基本均衡

* 市场并不认为汇价会脱离6.45-6.50元区间

路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期 周二早盘随中间价小升，隔夜美元指数变动仍是中间价重要指引。交易员称，由于市场缺乏政策因素刺激，客盘结售汇基本均衡，市场并不认为人民币会脱离6.45-6.50区间，因此在可上可下位置无需着急入场。

他们并指出，早盘美元指数 继续走弱，市场交投明显活跃，半日成交已过百亿美元，但大行并未刻意守住某个点位，只要市场价与中间价基本保持稳定即可。

“早上有点购汇，但后来美指跌了，spot重心也慢慢下移，（美元兑人民币）中间价都连续往下开了，大家也没必要买买买了。”一中资行交易员称。

北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.4747元，上日收报6.4803元。今日人民币兑美元中间价 报6.47元，上日中间价为6.4787元。人民币兑美元即期成交额 为102.49亿美元，上日半日为63亿美元。

全球汇市方面，商品货币周二上扬，澳元触及10个月高位，同时日圆全线走软，因油价强势反弹提升风险偏好，市场人士再度关注美联储的鸽派立场。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.654元, 上日尾盘为6.6625元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4816元, 上一交易日尾盘报6.4847元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4742；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。