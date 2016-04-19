中国汇市：人民币早盘放量小升，缺乏政策刺激短期汇价料维持区间运行

* 人民币早盘随中间价小升
* 市场交投活跃，半日成交已过百亿美元
* 缺乏政策刺激，客盘结售汇基本均衡
* 市场并不认为汇价会脱离6.45-6.50元区间
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期 周二早盘随中间价小升，隔夜美元指数变动仍是中间价重要指引。交易员称，由于市场缺乏政策因素刺激，客盘结售汇基本均衡，市场并不认为人民币会脱离6.45-6.50区间，因此在可上可下位置无需着急入场。
他们并指出，早盘美元指数 继续走弱，市场交投明显活跃，半日成交已过百亿美元，但大行并未刻意守住某个点位，只要市场价与中间价基本保持稳定即可。
“早上有点购汇，但后来美指跌了，spot重心也慢慢下移，（美元兑人民币）中间价都连续往下开了，大家也没必要买买买了。”一中资行交易员称。
北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.4747元，上日收报6.4803元。今日人民币兑美元中间价 报6.47元，上日中间价为6.4787元。人民币兑美元即期成交额 为102.49亿美元，上日半日为63亿美元。
全球汇市方面，商品货币周二上扬，澳元触及10个月高位，同时日圆全线走软，因油价强势反弹提升风险偏好，市场人士再度关注美联储的鸽派立场。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.654元, 上日尾盘为6.6625元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4816元, 上一交易日尾盘报6.4847元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4742；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)