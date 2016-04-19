中国货币市场：隔夜资金供给偏紧，因缴税余波叠加MLF到期影响

路透上海4月19日 - 中国银行间市场周二流动性有所收敛，主要是隔夜资金供给偏紧。尽管缴税截止日刚刚过去，但影响余波未消，加之今日有逾3,000亿元中期借贷便利（MLF）到期，而昨日MLF操作量未完全覆盖到期量，叠加冲击下资金面稍显压力。

不过交易员并指出，缴税影响应会逐步弱化，而面对本周巨量MLF到期，央行上周和昨日已提前行动，虽操作规模尚未全部对冲到期量，但维稳态度明确；若资金面进一步收缩，料央行还会通过MLF操作以及公开市场逆回购加量出手应对。

“隔夜挺明显的，一大早大行直接挂出来说不出，七天以上好一点，匿名（X-Repo）那边开盘后七天蛮多的，不过现在基本也被点掉了，”华东一银行交易员表示。

华南一银行交易员亦谈到，相比隔夜资金，长期限供给还是相对充足，而预计缴税的影响也不会持续很久，央行提前布局MLF操作也体现了其对资金面的呵护之意。

本周共有5,510亿元MLF到期，其中今日到期3,280亿元，周四(21日)2,230亿元。

中国央行周一表示，为保持银行体系流动性合理充裕，当日对18家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共1,625亿元，包括三个月期和六个月两个品种，利率均与上期持平。 央行上周三还曾对17家金融机构开展MLF操作共2,855亿元。

上海一券商交易员认为，缴税对大行的影响更为直接，所以央行也能预估资金面的变化，有利于提前准确应对。

央行公开市场今日进行900亿元七天期逆回购操作，中标利率续持稳在2.25%；据此计算，今日净投放300亿元。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9867 1.9743 +1.24

七天 2.2878 2.2905 -0.27

14天 2.7368 2.7263 +1.05

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.0000 0.7900 +121.00

七天 2.1200 1.8600 +26.00

14天 2.3200 2.1600 +16.00

回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 1.9900 +1.00

七天 2.3533 2.3500 +0.33

14天 2.9000 2.8500 +5.00

Shibor

其中:隔夜 2.0040 1.9980 +0.60

七天 2.3050 2.3020 +0.30

三个月 2.8500 2.8480 +0.20