《路透晚报》--4月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：全年外贸形势依然不容乐观，外需低迷没有改善--商务部

中国商务部新闻发言人沈丹阳表示，3月出口反弹主要是因为春节带来的季节性因素和去年同期基数偏低，调研显示逾半数企业认为外贸形势更加严峻，全年外贸形势依然不容乐观，外需持续低迷的情况没有根本改善。

--中国经济：一季度稳中有进趋势将延续，调查失业率平稳--国家统计局

中国国家统计局局长宁吉喆表示，中国一季度经济稳中有进的趋势料将延续，一季度31个大城市城镇调查失业率比去年同期下降0.07个百分点至5.12%，环比持平。

--中国财政：严禁借营改增之机乱收税，严禁跨月、跨季征收--财政部

中国财政部与税务总局联合下发通知，严禁借“营改增”之机乱收税，严禁跨月、跨季度征收或调整预征缴办法提前征收，做好全面推开营改增试点前营业税、营业税改征的增值税征收管理工作，确保改革顺利实施。

--中国经济：广东部署国有僵尸企业出清重组路径安排，鼓励社会资本参与

继出台首个省级供给侧结构性改革总体方案后，中国广东省日前再次发文，部署推动全省国有“僵尸企业”出清重组的路径安排，并明确分类处置“僵尸企业”的思路，鼓励社会资本积极参与，以促进国有资本布局结构优化，加快国有企业转型升级。

--中国煤炭：重新确定煤矿生产能力，今年起三年内停批新项目--安监总局

中国国家安全生产监督管理总局与国家煤矿安监局发布意见指出，将重新确定煤矿生产能力；并自2016年起三年内，原则上停止新核准（审批）的建设项目和新增产能的技术改造项目安全设施设计审查工作，确需新建煤矿的，严格审核经投资主管部门核准项目的安全设施设计。

--全球贸易：中国寻求扩大与新西兰的自由贸易协定

中国日报(China Daily)报导，中国国务院总理李克强与新西兰总理约翰基在北京会晤时表示，中国计划扩大与新西兰的自由贸易协定。新西兰在2008年成为首个与中国签署自由贸易协定的经济合作暨发展组织(OECD)国家，而中国在2014年成为新西兰最大的出口市场。

--《热点透视》中国房地产反弹或许只是昙花一现

中国房地产市场气势锐不可当。大城市房价迅猛上涨；3月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升了近5%。但大量待售房屋库存却意味着，在中国这个常常被称为世界最大建筑工地的国家，建筑繁荣恐怕不会维持太久。

--香港企业：逾半受访者对未来12个月香港经济前景维持观望态度--调查

致同会计师事务所发表最新调查报告显示，今年一季度环球企业的乐观情绪降至三年最低，然逾半受访香港企业对未来12个月香港的经济前景则维持观望态度。

【金融】

--中国黄金：市场需求和发展潜力巨大，应积极盘活黄金存量--央行官员

中国央行金融市场司副司长徐忠表示，全球第三大黄金市场--中国在未来相当一段时间内仍然将是黄金的流入国家。随着经济实力提升及居民财富增加，中国黄金市场发展潜力巨大。应积极盘活黄金存量，加大保护消费者权益的力度。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行900亿元七天逆回购，单日净投放300亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行900亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净投放300亿元。

--中国货币市场：隔夜资金供给偏紧，因缴税余波叠加MLF到期影响

中国银行间市场流动性有所收敛，主要是隔夜资金供给偏紧。尽管缴税截止日刚刚过去，但影响余波未消，加之今日有逾3,000亿元中期借贷便利（MLF）到期，而昨日MLF操作量未完全覆盖到期量，叠加冲击下资金面稍显压力。

--中国债市动态：弱势中个别期限金融债收益率升势稍明显，受一级不佳拖累

中国银行间债市现券整体弱势盘整为主，其中受一级表现不佳影响，三年等个别期限金融债收益率上行相对明显。较上日略有收紧的资金面，也令市场情绪依旧偏谨慎。

--新债招标：国开行七年增发债收益率3.4194%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标的七年期增发债，中标收益率为3.4194%，高于此前3.39%的对应预测均值，投标倍数为3.72倍。

--中企海外债券：中国进出口银行计划境外发行美元、欧元双币种多年期债

中国进出口银行计划在境外以簿记建档形式发行双币种多年期债券，币种包含5年期和10年期美元债、3年期欧元债。

【外汇】

--中国汇市：人民币放量收升，缺乏政策刺激短期汇价料维持区间运行

人民币兑美元即期随中间价放量收高，日内随美指区间波动。交易员称，由于市场缺乏政策刺激，客盘结售汇基本均衡，市场并不认为人民币会脱离6.45-6.50区间，因此在可上可下位置无需着急入场。

--人民币汇率：3月实际有效汇率创近两年最大降幅，名义汇率四连降--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，3月人民币名义有效汇率指数四连降至122.95，续创逾一年新低，当月降幅0.75%，较上月0.78%略收窄；而实际有效汇率指数亦大降1.79%至128.42的10个月新低，单月降幅为近两年来最大，上月调整后为环比升0.82%。

--《焦点》中国央行打击人民币空头，凭借美元走贬及强硬政策暂时告捷

中国央行已击退国外的人民币空头，成功抑制了高风险的资金外流，并争取到更多时间刺激摇摆不定的经济。这不仅归功于市场干预和监管双管齐下，美国联邦储备理事会(美联储/FED)的立场转变也带来莫大帮助。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量小幅收涨，大盘维持区间窄幅震荡交投趋淡

中国股市沪综指缩量小幅收涨。分析师指出，今天大盘全日维持区间窄幅震荡，量能出现明显萎缩。沪综指屡次冲击3,100点整数关口未果，市场分歧加重，情绪转向谨慎观望， 近几日整体交易活跃度有所下降，量能持续萎缩。

--《综述》上海金首航奏响中国主旋律，黄金消费大国提升国际话语权

全球现货金交易量最大的交易所--上海黄金交易所推出上海金集中定价交易，为国内金市提供可交易的以人民币计价的黄金价格，有助于推动黄金衍生品的发展；并在国际黄金市场发出“中国声音”，提升国际定价的影响力。

--中国黄金：十三五黄金产量年均增约3%，2020年规划产量500-550吨--协会

中国黄金协会会长宋鑫称，十三五(2016-2020年)期间中国黄金产量年均增长约3%，2020年规划产量500-550吨。

--中国能源：中国石化北海LNG接收站正式运营，一期年接转能力300万吨

LNG(液化天然气)将是中国国内天然气供应不可或缺的补充。中国石化新闻网称，中国石化北海LNG接收站正式进入商业运营，一期工程年接转能力300万吨，相当于40亿立方米天然气，可供2,200万户家庭用气，广西及粤西地区率先受益。

--中国并购：中民投完成对思诺保险并购，交易总金额约25亿美元

中国领先的民营投资集团中国民生投资股份有限公司宣布，旗下中民国际已顺利完成对思诺国际保险集团的收购，交易总金额约为25亿美元。

--中国航空：发改委批复成都建设新机场项目，总投资718.6亿元--报载