新兴汇市：新兴亚币走高，央行维持利率不变令韩元涨至逾五个月高位

泰国泰铢兑美元上涨0.3%至34.91泰铢，为3月22日以来最强水准。 外资周一转为买超泰股 ，为七个交易日以来首见，这令人预期风险偏好升温将 带动更多资金流入股市。当地股市涨0.7%。 不过，分析师称，泰铢在技术图表上于日高水准面临阻力，该处为其3月跌势的76.4%回 档位。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 108.91 108.83 -0.07 +10.46 120.30 坡元 1.3439 1.3515 +0.57 +5.48 1.4175 台币 32.254 32.402 +0.46 +2.52 33.066 韩元 1133.36 1150.20 +1.49 +3.67 1174.95 泰铢 34.88 35.02 +0.40 +3.27 36.02 菲律宾披索 46.06 46.15 +0.20 +1.82 46.90 印尼卢比 13135.00 13170.00 +0.27 +4.95 13785.00 印度卢比 66.55 66.55 +0.00 -0.60 66.15 马币 3.8790 3.9260 +1.21 +10.60 4.2900 人民币 6.4724 6.4763 +0.06 +0.30 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云/李春喜/汪红英；审校 王兴亚/郑茵/张若琪)