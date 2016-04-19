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亚洲 | 2016年 4月 19日 星期二 14:36 BJT

新兴汇市：新兴亚币走高，央行维持利率不变令韩元涨至逾五个月高位

泰国泰铢兑美元上涨0.3%至34.91泰铢，为3月22日以来最强水准。
    
    外资周一转为买超泰股 ，为七个交易日以来首见，这令人预期风险偏好升温将
带动更多资金流入股市。当地股市涨0.7%。
    
    不过，分析师称，泰铢在技术图表上于日高水准面临阻力，该处为其3月跌势的76.4%回
档位。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            108.91    108.83   -0.07  +10.46    120.30
    坡元            1.3439    1.3515   +0.57   +5.48    1.4175
    台币          32.254    32.402   +0.46   +2.52    33.066
    韩元           1133.36   1150.20   +1.49   +3.67   1174.95
    泰铢             34.88     35.02   +0.40   +3.27     36.02
    菲律宾披索       46.06     46.15   +0.20   +1.82     46.90
    印尼卢比      13135.00  13170.00   +0.27   +4.95  13785.00
    印度卢比       66.55     66.55   +0.00   -0.60     66.15
    马币            3.8790    3.9260   +1.21  +10.60    4.2900
    人民币          6.4724    6.4763   +0.06   +0.30    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 白云/李春喜/汪红英；审校 王兴亚/郑茵/张若琪)

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