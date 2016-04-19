新兴汇市：新兴亚币走高，央行维持利率不变令韩元涨至逾五个月高位

《汇市简讯》澳元/美元亚洲时段走势平静，大量新债定价
0445GMT * 澳元盘中跌0.2%，约报0.7550，仍在一个月高点附近 * 与隔夜相比，亚洲时段走势平静。澳元隔夜大涨1.2% * 美元温和反弹，助长澳元/美元获利了结 * 100/200日移动均线会聚在0.7500附近，这是支撑位。周二高点0.7569是初步阻力位 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
泰国泰铢兑美元上涨0.3%至34.91泰铢，为3月22日以来最强水准。 外资周一转为买超泰股 ，为七个交易日以来首见，这令人预期风险偏好升温将 带动更多资金流入股市。当地股市涨0.7%。 不过，分析师称，泰铢在技术图表上于日高水准面临阻力，该处为其3月跌势的76.4%回 档位。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 108.91 108.83 -0.07 +10.46 120.30 坡元 1.3439 1.3515 +0.57 +5.48 1.4175 台币 32.254 32.402 +0.46 +2.52 33.066 韩元 1133.36 1150.20 +1.49 +3.67 1174.95 泰铢 34.88 35.02 +0.40 +3.27 36.02 菲律宾披索 46.06 46.15 +0.20 +1.82 46.90 印尼卢比 13135.00 13170.00 +0.27 +4.95 13785.00 印度卢比 66.55 66.55 +0.00 -0.60 66.15 马币 3.8790 3.9260 +1.21 +10.60 4.2900 人民币 6.4724 6.4763 +0.06 +0.30 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云/李春喜/汪红英；审校 王兴亚/郑茵/张若琪)
0445GMT * 澳元盘中跌0.2%，约报0.7550，仍在一个月高点附近 * 与隔夜相比，亚洲时段走势平静。澳元隔夜大涨1.2% * 美元温和反弹，助长澳元/美元获利了结 * 100/200日移动均线会聚在0.7500附近，这是支撑位。周二高点0.7569是初步阻力位 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
路透台北1月18日 - 台湾央行周三表示，财政部委托标售的五年公债 106/2期 得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。 106/2期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额557.50亿台币 ，投标倍数为2.23倍。此期公债将在23日发行，2022年1月23日到期。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000 0.6250 1.1500 0.9900-1.1500 105/14 30 250.000 2.0000 2.0250
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0695 1.0712 -0.16 +1.73 1.0513 美元/日圆 113.03 112.62 +0.36 -3.29 116.87 欧元/日圆 120.88 120.58 +0.25 -1.84 123.14 美元/瑞郎 1.0025 1.0009 +0.16 -1.50 1.0178 英镑/美元 1.2335 1.2413 -0.63 -0.01 1.2336 美元/加元 1.3064 1.3041 +0.18 -2.73 1.3430 美元/离岸人民币 6.8206 6.8003 +0.30 -2.18 6.9726 澳元/美元