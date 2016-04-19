台湾汇市：台币随亚币收升逾1角并创逾八个月高位，外资汇入

《汇市简讯》澳元/美元亚洲时段走势平静，大量新债定价
0445GMT * 澳元盘中跌0.2%，约报0.7550，仍在一个月高点附近 * 与隔夜相比，亚洲时段走势平静。澳元隔夜大涨1.2% * 美元温和反弹，助长澳元/美元获利了结 * 100/200日移动均线会聚在0.7500附近，这是支撑位。周二高点0.7569是初步阻力位 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
* 台币兑美元收升1.37角，创逾八个月高位 * 外商汇入但央行动作较多 * 明日实质区间先看32.200-32.300 路透台北4月19日 - 台币兑美元 周二收升1.37角。汇银人士表示，油价走稳令 市场风险偏好上升，亚币走扬，外资也汇入，台币收创逾八个月的高位。但交易员也说，央 行近两日动作较多，值得关注。 汇银人士也说 ，央行在盘中买汇，干预较为明显，同时近两日也去电银行询问美元的 卖盘，动作较为积极。今日外资汇入较日前明显，全日交投略微升温。台币收盘前高是2015 年8月11日的32.080。 〞今天大的保管行很一致，看到的都在丢美元，〞一位大型商银交易员说。 他们也表示，美元指数走弱，尤其是午后韩元大升，使得台币下午一开盘再走升。不过 今日也有些许进口商进场买汇。交易员预估，明日台币区间料在32.200-32.300，因为进口 商预料将在32.200附近积极买汇。 〞近期国际资金流动移来移去，(美元)不会那么快就下去，〞一位民营商银交易人士表 示。 也有二位以上的交易员表示，央行近期询问美元卖单较为积极，虽然在收盘价不太作价 了，但对市场的管控并未松手。 也有交易员提到，明天是台指期的结算，外资的动向仍是观察的重点。 台湾股市周二冲高回落小幅收跌；证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超5.02亿台币 ，结束先前连续四日买超。 交易员估计，明日台币交易区间看32.200-32.300。台币今日主要交易区间32.248-32.3 19，上日在32.360-32.402。 韩元兑美元 报1,136.3，上日收在1,150.2 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由上日 收盘时的价平附近，转为折价；目前一个月美元/台币远汇 报32.115/32.175 ，上日收在32.310。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.265 32.402 32.248-32.388 32.388 6.67 4.85 司 元太外汇经纪公 32.265 32.400 32.250-32.349 32.349 3.42 2.74 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.055/-0.035 -0.020/-0.005 美元/台币六个月期 -0.075/-0.040 -0.035/0.000 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
0445GMT * 澳元盘中跌0.2%，约报0.7550，仍在一个月高点附近 * 与隔夜相比，亚洲时段走势平静。澳元隔夜大涨1.2% * 美元温和反弹，助长澳元/美元获利了结 * 100/200日移动均线会聚在0.7500附近，这是支撑位。周二高点0.7569是初步阻力位 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
路透台北1月18日 - 台湾央行周三表示，财政部委托标售的五年公债 106/2期 得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。 106/2期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额557.50亿台币 ，投标倍数为2.23倍。此期公债将在23日发行，2022年1月23日到期。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000 0.6250 1.1500 0.9900-1.1500 105/14 30 250.000 2.0000 2.0250
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0695 1.0712 -0.16 +1.73 1.0513 美元/日圆 113.03 112.62 +0.36 -3.29 116.87 欧元/日圆 120.88 120.58 +0.25 -1.84 123.14 美元/瑞郎 1.0025 1.0009 +0.16 -1.50 1.0178 英镑/美元 1.2335 1.2413 -0.63 -0.01 1.2336 美元/加元 1.3064 1.3041 +0.18 -2.73 1.3430 美元/离岸人民币 6.8206 6.8003 +0.30 -2.18 6.9726 澳元/美元