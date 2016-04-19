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亚洲 | 2016年 4月 19日 星期二 17:06 BJT

台湾汇市：台币随亚币收升逾1角并创逾八个月高位，外资汇入

* 台币兑美元收升1.37角，创逾八个月高位
    * 外商汇入但央行动作较多
    * 明日实质区间先看32.200-32.300

    路透台北4月19日 - 台币兑美元 周二收升1.37角。汇银人士表示，油价走稳令
市场风险偏好上升，亚币走扬，外资也汇入，台币收创逾八个月的高位。但交易员也说，央
行近两日动作较多，值得关注。
    
    汇银人士也说 ，央行在盘中买汇，干预较为明显，同时近两日也去电银行询问美元的
卖盘，动作较为积极。今日外资汇入较日前明显，全日交投略微升温。台币收盘前高是2015
年8月11日的32.080。
    
    〞今天大的保管行很一致，看到的都在丢美元，〞一位大型商银交易员说。
    
    他们也表示，美元指数走弱，尤其是午后韩元大升，使得台币下午一开盘再走升。不过
今日也有些许进口商进场买汇。交易员预估，明日台币区间料在32.200-32.300，因为进口
商预料将在32.200附近积极买汇。
    
    〞近期国际资金流动移来移去，(美元)不会那么快就下去，〞一位民营商银交易人士表
示。
    
    也有二位以上的交易员表示，央行近期询问美元卖单较为积极，虽然在收盘价不太作价
了，但对市场的管控并未松手。
     
    也有交易员提到，明天是台指期的结算，外资的动向仍是观察的重点。  
    
    台湾股市周二冲高回落小幅收跌；证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超5.02亿台币
，结束先前连续四日买超。
     
    交易员估计，明日台币交易区间看32.200-32.300。台币今日主要交易区间32.248-32.3
19，上日在32.360-32.402。
    
    韩元兑美元 报1,136.3，上日收在1,150.2
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由上日
收盘时的价平附近，转为折价；目前一个月美元/台币远汇 报32.115/32.175
，上日收在32.310。
             
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.265     32.402   32.248-32.388   32.388     6.67    4.85
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.265     32.400   32.250-32.349   32.349     3.42    2.74
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N        最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         -0.055/-0.035         -0.020/-0.005
 美元/台币六个月期         -0.075/-0.040          -0.035/0.000
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      

 (记者 高洁如; 审校  黄凯)

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