台湾汇市：台币随亚币收升逾1角并创逾八个月高位，外资汇入

* 台币兑美元收升1.37角，创逾八个月高位 * 外商汇入但央行动作较多 * 明日实质区间先看32.200-32.300 路透台北4月19日 - 台币兑美元 周二收升1.37角。汇银人士表示，油价走稳令 市场风险偏好上升，亚币走扬，外资也汇入，台币收创逾八个月的高位。但交易员也说，央 行近两日动作较多，值得关注。 汇银人士也说 ，央行在盘中买汇，干预较为明显，同时近两日也去电银行询问美元的 卖盘，动作较为积极。今日外资汇入较日前明显，全日交投略微升温。台币收盘前高是2015 年8月11日的32.080。 〞今天大的保管行很一致，看到的都在丢美元，〞一位大型商银交易员说。 他们也表示，美元指数走弱，尤其是午后韩元大升，使得台币下午一开盘再走升。不过 今日也有些许进口商进场买汇。交易员预估，明日台币区间料在32.200-32.300，因为进口 商预料将在32.200附近积极买汇。 〞近期国际资金流动移来移去，(美元)不会那么快就下去，〞一位民营商银交易人士表 示。 也有二位以上的交易员表示，央行近期询问美元卖单较为积极，虽然在收盘价不太作价 了，但对市场的管控并未松手。 也有交易员提到，明天是台指期的结算，外资的动向仍是观察的重点。 台湾股市周二冲高回落小幅收跌；证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超5.02亿台币 ，结束先前连续四日买超。 交易员估计，明日台币交易区间看32.200-32.300。台币今日主要交易区间32.248-32.3 19，上日在32.360-32.402。 韩元兑美元 报1,136.3，上日收在1,150.2 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由上日 收盘时的价平附近，转为折价；目前一个月美元/台币远汇 报32.115/32.175 ，上日收在32.310。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.265 32.402 32.248-32.388 32.388 6.67 4.85 司 元太外汇经纪公 32.265 32.400 32.250-32.349 32.349 3.42 2.74 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.055/-0.035 -0.020/-0.005 美元/台币六个月期 -0.075/-0.040 -0.035/0.000 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 黄凯)