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亚洲 | 2016年 4月 19日 星期二 15:42 BJT

《全球汇市》油价企稳推动大宗商品货币上涨，日圆下跌

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1329  1.1312  +0.15  +4.32  1.0860
    美元/日圆            109.06  108.81  +0.23  -9.34  120.30
    欧元/日圆         123.57  123.09  +0.39  -5.29  130.47
    美元/瑞郎            0.9630  0.9635  -0.05  -3.87  1.0018
    英镑/美元            1.4320  1.4273  +0.33  -2.84  1.4738
    美元/加元            1.2759  1.2780  -0.16  -7.80  1.3839
    美元/离岸人民币         6.4757  6.4829  -0.11  -1.41  6.5680
    澳元/美元            0.7788  0.7749  +0.50  +7.05  0.7275
    新西兰元/美元        0.7021  0.6948  +1.05  +2.87  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0912  1.0909  +0.03  +0.24  1.0886
    欧元/英镑         0.7909  0.7920  -0.14  +7.36  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.1833  9.1812  +0.02  +0.14  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1776  8.2142  -0.45  -7.49  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 孙国玉/刘秀红/王兴亚/李婷仪 审校 郑茵/蔡美珍/艾茂林)

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