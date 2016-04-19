中国黄金：市场需求和发展潜力巨大，应积极盘活黄金存量--央行官员

路透上海4月19日 - 中国央行金融市场司副司长徐忠周二表示，随着中国经济实力不断提升及居民财富的增加，在未来相当一段时间内，中国仍然将是黄金的流入国家，且发展潜力巨大，应积极盘活黄金存量，加大保护消费者权益的力度。

徐忠在2016中国黄金市场高峰论坛上并指出，黄金货币属性的日渐回归，抗通胀、避风险方面作用明显。金融危机之后，各国央行，尤其是新兴经济体的央行持续增持黄金。在目前全球货币体系改革进展缓慢及货币政策协调成本高企的背景下，黄金市场有很大的发展机遇。

中国黄金市场的发展潜力也来自巨大的国内需求。去年中国产内产外几大交易量加起来，已经是全球第三大黄金市场。

“中国黄金市场要积极盘活，加大消费者保护力度。”他谈到，中国现在每年生产400多吨黄金，进口1,000多吨，参与黄金市场个人投资者已超过千万。随着民间存量黄金增多，老百姓盘活持有的黄金资产的需求也日益旺盛。

他表示，为顺应市场的需求，一些银行也推出了支付利息的产品，还有一些银行正在整合线下的实体金店，打算建立全国范围的黄金回购渠道，这些都是很有益的尝试。

同时，要把盘活存量和保护消费者权益的工作进一步做好做实，黄金交易所跟黄金协会以及一些市场的主体应共同努力，研究制定统一的实物黄金的规格和标准，比如商业银行卖出黄金，以及产营企业卖出黄金要以一个承诺，以什么标准回购。

徐忠并称，黄金是国际化的交易产品，市场参与者，特别是大型黄金企业往往面临汇率风险，套期保值的需求比较大，去年国内的黄金远期、期权等国内衍生产品的交易量超过2200吨，“相信背靠国内巨大的黄金生产和消费市场，人民币报价的黄金衍生产品一定有很大的发展空间。”