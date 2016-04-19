更新版 1-中国汇市：人民币放量收升，缺乏政策刺激短期汇价料维持区间运行

* 人民币随中间价收升 * 日内波动明显市场交投活跃 * 缺乏政策刺激，客盘结售汇基本均衡 * 短期汇价料维持区间运行 (新增评论和收盘报价) 路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期 周二随中间价放量收高，日内随美指 区间波动。交易员称，由于市场缺乏政策刺激，客盘结售汇基本均衡，市场并不认为人民币 会脱离6.45-6.50区间，因此在可上可下位置无需着急入场。 他们并指出，美元指数 盘中下调，市场交投明显活跃。但大行并未刻意守住某个 点位，只要市场价与中间价基本保持稳定即可。 “早上有点购汇，但后来美指跌了，spot重心也慢慢下移，（美元兑人民币）中间价都 连续往下开了，大家也没必要买买买了。”一中资行交易员称。 全球汇市方面，大宗商品货币周二上扬，澳元兑美元触及10个月高位，因油价自跌势中 企稳提振了冒险意愿。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4722 6.4803 0.13% 中间价 6.47 6.4787 0.13% 成交额 215.56亿美元 169.43亿美元 日内波动幅度(pips) 75 日高6.47 日低6.4775 今年以来升贬幅度 0.33% 2005年汇改以来升贬幅度 27.88% 一年期美元/人民币掉期 +760 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.479 6.4847 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.6515 6.6625 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4723；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参 考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)