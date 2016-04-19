欧元债市：意大利无预警发行新债，推高欧元区二线公债收益率

政治不确定性也令投资者保持谨慎。包括西班牙有可能举行新的大选，欧洲移民危机升级，希腊及其债权人持续谈判，以及英国6月份的退欧公投等。

西班牙四大政党组建联盟的时间已所剩无几，若未能在5月2日之前选出新一任首相，则将触发新的大选，时间很有可能是在6月份。

意大利 、西班牙 和葡萄牙 的10年期公债收益率均上升约4个基点，分别报1.40%、1.54%和3.04%。与德债利差扩大，德国10年债收益率 持平于0.16%。

德国ZEW投资者信心指数定于0900GMT公布。该数据料将进一步加大欧债收益率的上行压力。(完)

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