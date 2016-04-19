欧元债市：意大利无预警发行新债，推高欧元区二线公债收益率

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
政治不确定性也令投资者保持谨慎。包括西班牙有可能举行新的大选，欧洲移民危机升级，希腊及其债权人持续谈判，以及英国6月份的退欧公投等。
西班牙四大政党组建联盟的时间已所剩无几，若未能在5月2日之前选出新一任首相，则将触发新的大选，时间很有可能是在6月份。
意大利 、西班牙 和葡萄牙 的10年期公债收益率均上升约4个基点，分别报1.40%、1.54%和3.04%。与德债利差扩大，德国10年债收益率 持平于0.16%。
德国ZEW投资者信心指数定于0900GMT公布。该数据料将进一步加大欧债收益率的上行压力。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦/刘秀红；审校 蔡美珍/艾茂林)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------