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市场报道 | 2016年 4月 19日 星期二 16:01 BJT

《汇市简讯》欧元/美元仍有可能上探1.15

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    * 传言当前欧元/美元水准吸引亚洲地区央行的卖盘
    * 长期图表显示至少有升至云区顶部1.1529的潜力
    * 技术图表：reut.rs/1rdz2Hx
    * 投机客将保持空头部位，这仍是欧元/美元上档风险
    * 市场显然更为倾向普遍建立美元空仓
    * 4月27日的美联储会议及4月28日的国内生产总值(GDP)修正数据看
来将对汇价产生决定性影响
    (完)
   
      
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    全部现汇报价             

 (编译 张明钧; 审校 郑茵)

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