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市场报道 | 2016年 4月 19日 星期二 16:21 BJT

欧洲汇市：英镑上涨，因民调显示英国退欧有阻力

英镑兑欧元也上涨0.2%，报0.7912英镑。

“这对支持留欧的阵营来说是不错的消息，此前在过去一周，新闻报导称民调结果双方支持率很接近，”西联汇款企业证券销售主管Tobias Davis说。

“另外市场上也有一些风险偏好，关于英镑兑日圆空仓回补的传闻，也有点儿贡献。”

至上周二为止的一周，投机客的英镑空仓增加至近三年最高水平。图表 reut.rs/1XUWCmS。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/李婷仪 审校 艾茂林/蔡美珍)

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