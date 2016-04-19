《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月19日

《汇市简讯》澳元/美元亚洲时段走势平静，大量新债定价
0445GMT * 澳元盘中跌0.2%，约报0.7550，仍在一个月高点附近 * 与隔夜相比，亚洲时段走势平静。澳元隔夜大涨1.2% * 美元温和反弹，助长澳元/美元获利了结 * 100/200日移动均线会聚在0.7500附近，这是支撑位。周二高点0.7569是初步阻力位 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:18时,1港元=0.83448 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比价 元) 港元) 深物业 15.00 7.56 2.38 南玻 11.06 6.48 2.05 深康佳 5.36 3.15 2.04 ST中华 13.39 6.14 2.61 ST中冠 48.53 19.83 2.93 深深宝 19.36 9.45 2.46 深华发 24.28 8.41 3.46 深赤湾 18.08 13.42 1.61 特力 70.40 25.39 3.32 飞亚达 12.94 7.92 1.96 一致药业 70.32 43.10 1.96 深深房 11.62 6.12 2.28 ST盛润 7.68 6.20 1.48 深南电 10.71 4.62 2.78 深纺织 14.00 7.69 2.18 方大集团 16.02 7.00 2.74 深国商 27.99 11.28 2.97 深赛格 13.39 5.73 2.80 宝石 7.93 5.37 1.77 小天鹅 26.99 21.75 1.49 粤高速 5.72 4.03 1.70 晨鸣纸业 8.67 5.92 1.76 ST珠江 10.18 6.32 1.93 美菱电器 6.09 4.47 1.63 大冷股份 15.91 9.25 2.06 粤电力 5.88 4.36 1.62 佛山照明 10.05 6.08 1.98 江铃汽车 26.38 22.00 1.44 沙隆达 10.70 6.82 1.88 苏常柴 9.96 5.05 2.36 威孚高科 19.65 16.70 1.41 古井贡酒 36.14 24.90 1.74 ST东海 17.45 7.40 2.83 长安汽车 16.37 13.22 1.48 京东方 2.52 2.03 1.49 鲁泰 11.36 10.40 1.31 本钢板材 5.71 2.66 2.57 张裕 36.36 24.80 1.76 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
0445GMT * 澳元盘中跌0.2%，约报0.7550，仍在一个月高点附近 * 与隔夜相比，亚洲时段走势平静。澳元隔夜大涨1.2% * 美元温和反弹，助长澳元/美元获利了结 * 100/200日移动均线会聚在0.7500附近，这是支撑位。周二高点0.7569是初步阻力位 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
路透台北1月18日 - 台湾央行周三表示，财政部委托标售的五年公债 106/2期 得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。 106/2期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额557.50亿台币 ，投标倍数为2.23倍。此期公债将在23日发行，2022年1月23日到期。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000 0.6250 1.1500 0.9900-1.1500 105/14 30 250.000 2.0000 2.0250
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0695 1.0712 -0.16 +1.73 1.0513 美元/日圆 113.03 112.62 +0.36 -3.29 116.87 欧元/日圆 120.88 120.58 +0.25 -1.84 123.14 美元/瑞郎 1.0025 1.0009 +0.16 -1.50 1.0178 英镑/美元 1.2335 1.2413 -0.63 -0.01 1.2336 美元/加元 1.3064 1.3041 +0.18 -2.73 1.3430 美元/离岸人民币 6.8206 6.8003 +0.30 -2.18 6.9726 澳元/美元