欧洲金融：欧元区银行收紧住房抵押贷款发放标准--欧洲央行调查

路透法兰克福4月19日 - 欧洲央行一项调查周二显示，欧元区的银行收紧了发放住房抵押贷款的标准，并且这一季还会这样做。

接受欧洲央行调查的银行中，对于获得购房贷款资格的内部规定，收紧规定的银行比例为净4%。

银行收紧标准主要与落实欧盟抵押贷款指示、以及对风险容忍度略微降低有关。欧盟当局的指示要求银行对借款人进行更深入的评估。

在欧元区较大经济体中，荷兰和德国的银行收紧了放贷条件，而意大利和西班牙的银行则放宽了条件。