《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值2.86%，市况偏弱抑制情绪

* 招标品种：财政部七年续发国债

* 期限及招标金额：330亿元

* 招标时间: 周三(20日)10:35-11:35

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间：2.80%-2.90%

* 预测均值: 2.86%(按各家机构预测值平均)

路透上海4月19日 - 中国财政部周三将招标续发行七年国债。路透调查显示，受向好经济数据影响，债市近来走势偏弱，今日稍早国开行招标的四期债结果不甚理想。不算手续费，明日新债定位也将接近二级，预测均值落在2.86%附近。

国开行上午招标的一年、三年、五年和七年四期债，中标收益率分别为2.4568%、2.9083%、3.0987%和3.4194%。其中三年结果高出预测均值较为明显。

北京一券商分析师认为，按目前市场情况，明日续发国债定位有望接近二级，预计2.86%-2.87%附近。可追加投标量的新规定，则会继续支撑机构博边，从而拉高边际中标收益率。

中债国债到期收益率曲线 显示，七年期最新收益率为2.8314%。本次续发国债的标的券160006券 最新成交在2.85%左右。

明日招标新债为财政部今年第六期 七年品种的首次续发。采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2016年3月17日开始计息，票面利率2.75%，按年付息。招标当日原发行国债停止交易一天。