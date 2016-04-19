版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 19日 星期二 16:52 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶反弹收高1.3%，因油价上涨提振风险偏好

油价周二上涨，因科威特石油工人罢工造成原油供应下降，不过分析师表示这将是短暂的，市场将很快重新关注全球的供给过剩状况。

随着风险偏好改善，日圆下滑。美元兑日圆 涨0.1%至108.95日圆，弹离周一所及一周低点107.75。

日本股市周二飙升，因日圆走软及油价反弹帮助大盘逆转前一交易日较大跌幅。

“尽管如此，当油价上涨时，看起来冒险资金正直接流入大宗商品而非股市。橡胶价格将可能在一段时间追随油价走势，”Yoshida称。

上海期交所主力9月橡胶合约 收盘涨225元，至每吨12,740元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶合约 最新报每公斤149.6美分，上涨0.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘秀红/王兴亚；审校 孙茉莉/郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐