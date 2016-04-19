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市场报道 | 2016年 4月 19日 星期二 16:54 BJT

《汇市简讯》欧元/美元支撑位可能在一目均衡基准线上方

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* 一目均衡转换线与基准线呈现多头排列

* 在1.1219上方支撑力道不俗

* 1.1219为1.0822-1.1465升势的38.2%回档位

* 基准线目前位于1.1262，上方可能有买需

* 我们已经买进价格提高至1.1265水准

* 技术图表：tmsnrt.rs/1rdJCyi

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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