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亚洲 | 2016年 4月 19日 星期二 17:15 BJT

香港新股：中银航空租赁赴港IPO争取周四获批--IFR

路透香港4月19日 - 汤森路透旗下IFR周二援引接近交易的消息人士报导称，飞机租赁公司--中银航空租赁IPO-BOCA.HK计划争取周四获得香港证交所批准首次公开发行(IPO)，最高筹资15亿美元。

总部设在新加坡的中银航空租赁是中国银行 旗下子公司，IFR称，如果获得港交所上市委员会批准，则公司可能最快在下周开始测试投资者需求水温。

中银航空租赁在新加坡的发言人拒绝就公司IPO计划置评。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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