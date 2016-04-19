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市场报道 | 2016年 4月 19日 星期二 17:21 BJT

《汇市简讯》德国DAX股指及ZEW指数上扬，欧元/日圆动向值得留意

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* ZEW现况指数疲弱，削弱预期指数上升的利好

* 希望可能是寄托在欧洲央行政策，而这也是欧元的一大障碍

* 不过今日数据属于乐观阵营，且可能成为欧元支撑

* 德国股市DAX指数今日突破200日均线

* DAX指数上次突破200日均线是在欧洲央行召开12月会议之前，当时在11,430点

* 欧元/日圆的200小时均线转为支撑，切入位为123.27；4月8日的124.23有停止单

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 高琦)

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