台湾资管：3月人民币计价基金规模月增2.0%，连续第二个月回升

路透台北4月19日 - 台湾3月以人民币计价的共同基金规模第二个月小幅回升。根据投信投顾公会周二公布的数据，含伞型基金在内的基金规模为79.35亿，较上月的77.81亿小增约2.0%。数量则由上月的189支增加至200支。

若以伞型基金规模计算，3月以人民币计价的档数持平在25支，惟基金规模从上月的21.24亿人民币降至21.20亿，减幅约0.2%。

根据投信投顾公会的统计，台湾以人民币计价投资共同基金的规模，于2015年7月达到95.53亿高峰后，隔月受汇改冲击明显下滑至84.37亿人民币，虽在10月曾短暂回升，但随后规模持续缩减，今年1月来到77.76亿低位后，随着人民币汇率止稳回升。

另受全球投资气氛好转，台湾3月投信基金总规模终止连三降，单月金额增加498.92亿台币或2.36%至2.165兆元。股票与债券型基金分别较上月增加3.63%及1.42%，来到5,050.62亿台币及2,056.69亿。(完)

参考相关细节，可点选投信投顾公会网站，网址为(here) (记者 董永年; 审校 黄凯)