香港个股：置富产业称旗下商场经营未受消费放缓影响，冀租金略有提升

路透香港4月19日 - 房地产投资基金--置富产业信托 周二表示，尽管香港的零售消费有放慢迹象，但公司旗下物业以民生屋邨商场为主，租户经营情况未受太大影响，并期望今年首季平均每尺租金会略有增加。

置富产业信托主席赵国雄在公司股东周年大后会表示，香港经济增长放慢，连带本地消费亦见走弱，置富旗下商场的营业状况则继续有改善，虽然速度见减慢。

他解释，旗下商场主要位于屋邨，以提供民生必须品为主，本地人减少到传统购物区消费，他们反而可能留在区内消费和用膳；即使不外出用膳而改为在家煮食，他们亦要到超级市场采购，亦令到相关商户销售有所增加。

＂去年我们旗下商场的尺租约40港元，希望今年首季能有少许增加。＂赵国雄说。

对于本地住宅楼市近日销售情况似见回升，身兼本地大型发展商--长实地产 执行董事的赵国雄表示，近期外围股市回升，市民对经济的信心略为恢复，带动置业气氛回升，而首季末至第二季初楼市表现活跃，成交量比分析员或市场人士此前估计的增加不少。

＂只要市场气氛好一些，市民很乐意去买楼。＂他说。

据土地注册处数字，3月份住宅楼宇买卖宗数2,369宗，较2月份的的历史低位1,807宗回升31%。