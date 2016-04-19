香港个股：置富产业称旗下商场经营未受消费放缓影响，冀租金略有提升

《汇市简讯》澳元/美元亚洲时段走势平静，大量新债定价
0445GMT * 澳元盘中跌0.2%，约报0.7550，仍在一个月高点附近 * 与隔夜相比，亚洲时段走势平静。澳元隔夜大涨1.2% * 美元温和反弹，助长澳元/美元获利了结 * 100/200日移动均线会聚在0.7500附近，这是支撑位。周二高点0.7569是初步阻力位 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
路透香港4月19日 - 房地产投资基金--置富产业信托 周二表示，尽管香港的零售消费有放慢迹象，但公司旗下物业以民生屋邨商场为主，租户经营情况未受太大影响，并期望今年首季平均每尺租金会略有增加。
置富产业信托主席赵国雄在公司股东周年大后会表示，香港经济增长放慢，连带本地消费亦见走弱，置富旗下商场的营业状况则继续有改善，虽然速度见减慢。
他解释，旗下商场主要位于屋邨，以提供民生必须品为主，本地人减少到传统购物区消费，他们反而可能留在区内消费和用膳；即使不外出用膳而改为在家煮食，他们亦要到超级市场采购，亦令到相关商户销售有所增加。
＂去年我们旗下商场的尺租约40港元，希望今年首季能有少许增加。＂赵国雄说。
对于本地住宅楼市近日销售情况似见回升，身兼本地大型发展商--长实地产 执行董事的赵国雄表示，近期外围股市回升，市民对经济的信心略为恢复，带动置业气氛回升，而首季末至第二季初楼市表现活跃，成交量比分析员或市场人士此前估计的增加不少。
＂只要市场气氛好一些，市民很乐意去买楼。＂他说。
据土地注册处数字，3月份住宅楼宇买卖宗数2,369宗，较2月份的的历史低位1,807宗回升31%。
赵国雄表示，看不到发展商会以＂割喉式＂减价卖楼的可能，因为目前土地成本及建筑费仍偏高，加上发展商资金普遍充裕。他相信，假如楼盘销售反应好，发展商反而有轻微上调售价的可能，但大幅加价的机会则较低；他维持预期今年住宅楼价上下波幅10%的估计。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
0445GMT * 澳元盘中跌0.2%，约报0.7550，仍在一个月高点附近 * 与隔夜相比，亚洲时段走势平静。澳元隔夜大涨1.2% * 美元温和反弹，助长澳元/美元获利了结 * 100/200日移动均线会聚在0.7500附近，这是支撑位。周二高点0.7569是初步阻力位 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
路透台北1月18日 - 台湾央行周三表示，财政部委托标售的五年公债 106/2期 得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。 106/2期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额557.50亿台币 ，投标倍数为2.23倍。此期公债将在23日发行，2022年1月23日到期。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000 0.6250 1.1500 0.9900-1.1500 105/14 30 250.000 2.0000 2.0250
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0695 1.0712 -0.16 +1.73 1.0513 美元/日圆 113.03 112.62 +0.36 -3.29 116.87 欧元/日圆 120.88 120.58 +0.25 -1.84 123.14 美元/瑞郎 1.0025 1.0009 +0.16 -1.50 1.0178 英镑/美元 1.2335 1.2413 -0.63 -0.01 1.2336 美元/加元 1.3064 1.3041 +0.18 -2.73 1.3430 美元/离岸人民币 6.8206 6.8003 +0.30 -2.18 6.9726 澳元/美元