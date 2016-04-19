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债券 | 2016年 4月 19日 星期二 17:51 BJT

西班牙财政：欧盟执委会和欧洲央行对西班牙的债务负担发出警告

路透法兰克福4月19日 - 欧盟执委会和欧洲央行周二在一份联合声明中称，西班牙的财政紧缩已陷入停滞，并警告称该国的赤字在欧元区成员国中处于最高之列。

这两大机构在检视了西班牙经济后表示：“西班牙政府债务与国内生产总值(GDP)的比率在2015年略有下降，但仍处于高位，依然是该国经济的一个负担。”

“财政整顿所需的进展已陷入停滞，一些在之前几年实施的结构性调整正被逆转，”欧盟执委会和欧洲央行说。

“因此，西班牙与4.2%的赤字目标相去甚远，2015年的一般政府赤字也在欧元区成员国中处于最高之列。”(完) (编译 汪红英；审校 张明钧)

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