西班牙经济：政治僵局迟迟未解，看守政府调降减赤目标

路透马德里4月19日 - 西班牙2015年公共赤字比率严重超出目标后，看守政府周二表示，西班牙计划今年及明年减赤速度将低于与欧盟协议水准。

西班牙当前目标是2016年赤字/国内生产总值(GDP)比例降至3.6%，原先目标为降至2.8%。欧盟执委会的建议门槛为3%。

根据看守政府提出的经济预测值，西班牙2017年赤字/GDP比新目标为2.9%，原先目标为1.4%。

去年12月西班牙大选没有任何政党取得过半席次后，国家陷入政治僵局，各政党迟迟无法协调组成政府，令经济改革动力受阻，抑制赤字的挑战更显艰钜。

6月底举行重新选举的机率看来日益升高。

西班牙若要在一年内将赤字/GDP比率降至2.8%，预算案将需要节支约250亿欧元。