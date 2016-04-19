西班牙经济：政治僵局迟迟未解，看守政府调降减赤目标

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透马德里4月19日 - 西班牙2015年公共赤字比率严重超出目标后，看守政府周二表示，西班牙计划今年及明年减赤速度将低于与欧盟协议水准。
西班牙当前目标是2016年赤字/国内生产总值(GDP)比例降至3.6%，原先目标为降至2.8%。欧盟执委会的建议门槛为3%。
根据看守政府提出的经济预测值，西班牙2017年赤字/GDP比新目标为2.9%，原先目标为1.4%。
去年12月西班牙大选没有任何政党取得过半席次后，国家陷入政治僵局，各政党迟迟无法协调组成政府，令经济改革动力受阻，抑制赤字的挑战更显艰钜。
6月底举行重新选举的机率看来日益升高。
西班牙若要在一年内将赤字/GDP比率降至2.8%，预算案将需要节支约250亿欧元。
西班牙看守政府已调整公共债务/GDP比率预测，将2016年预测值由98.5%上修至99.1%，2017年由96.5%修正至99.0%。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------