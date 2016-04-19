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亚洲 | 2016年 4月 19日 星期二 18:46 BJT

东南亚股市：收盘有涨有跌，泰股触及五个多月最高收盘点位

“第一季业绩发布季即将拉开帷幕，投资者主要注意力或转向上市公司业绩，”曼谷经
纪Phillip Capital在报告中称。
    
    “我们认为，泰国股市不再便宜，泰国股指2016财年的预期市盈率已经回升至15倍，但
我们认为业绩题材或带来支撑，”Phillip Capital称。
    
    新加坡股市 涨1.2%，创11月12日以来最高收位。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨1%。
    
    菲律宾股市 跌0.4%，在政治不确定性中连续第三日下跌。
    
    “就本地而言，成交量预计依然不大，鉴于距离大选不到三周，投资者继续持观望态度
，”SB Equities在给客户的报告中称。
    
    马来西亚股市 跌0.4%，印尼股市 涨0.3%。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   367.02     3.76   +1.03  +10.28   332.82
    新加坡                     2951.81    34.06   +1.17   +2.40  2882.73
    马来西亚                  1711.15    -6.53   -0.38   +1.10  1692.51
    泰国                      1416.00    17.23   +1.23   +9.94  1288.02
    印尼                      4881.93    16.40   +0.34   +6.29  4593.01
    菲律宾                     7215.09   -28.31   -0.39   +3.78  6952.08
    越南                        568.28   -11.58   -2.00   -1.86   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/孙国玉；审校 郑茵/孙茉莉)

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