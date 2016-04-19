东南亚股市：收盘有涨有跌，泰股触及五个多月最高收盘点位

“第一季业绩发布季即将拉开帷幕，投资者主要注意力或转向上市公司业绩，”曼谷经 纪Phillip Capital在报告中称。 “我们认为，泰国股市不再便宜，泰国股指2016财年的预期市盈率已经回升至15倍，但 我们认为业绩题材或带来支撑，”Phillip Capital称。 新加坡股市 涨1.2%，创11月12日以来最高收位。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨1%。 菲律宾股市 跌0.4%，在政治不确定性中连续第三日下跌。 “就本地而言，成交量预计依然不大，鉴于距离大选不到三周，投资者继续持观望态度 ，”SB Equities在给客户的报告中称。 马来西亚股市 跌0.4%，印尼股市 涨0.3%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 367.02 3.76 +1.03 +10.28 332.82 新加坡 2951.81 34.06 +1.17 +2.40 2882.73 马来西亚 1711.15 -6.53 -0.38 +1.10 1692.51 泰国 1416.00 17.23 +1.23 +9.94 1288.02 印尼 4881.93 16.40 +0.34 +6.29 4593.01 菲律宾 7215.09 -28.31 -0.39 +3.78 6952.08 越南 568.28 -11.58 -2.00 -1.86 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/孙国玉；审校 郑茵/孙茉莉)