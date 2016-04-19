东南亚股市：收盘有涨有跌，泰股触及五个多月最高收盘点位

《汇市简讯》澳元/美元亚洲时段走势平静，大量新债定价
0445GMT * 澳元盘中跌0.2%，约报0.7550，仍在一个月高点附近 * 与隔夜相比，亚洲时段走势平静。澳元隔夜大涨1.2% * 美元温和反弹，助长澳元/美元获利了结 * 100/200日移动均线会聚在0.7500附近，这是支撑位。周二高点0.7569是初步阻力位 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
“第一季业绩发布季即将拉开帷幕，投资者主要注意力或转向上市公司业绩，”曼谷经 纪Phillip Capital在报告中称。 “我们认为，泰国股市不再便宜，泰国股指2016财年的预期市盈率已经回升至15倍，但 我们认为业绩题材或带来支撑，”Phillip Capital称。 新加坡股市 涨1.2%，创11月12日以来最高收位。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨1%。 菲律宾股市 跌0.4%，在政治不确定性中连续第三日下跌。 “就本地而言，成交量预计依然不大，鉴于距离大选不到三周，投资者继续持观望态度 ，”SB Equities在给客户的报告中称。 马来西亚股市 跌0.4%，印尼股市 涨0.3%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 367.02 3.76 +1.03 +10.28 332.82 新加坡 2951.81 34.06 +1.17 +2.40 2882.73 马来西亚 1711.15 -6.53 -0.38 +1.10 1692.51 泰国 1416.00 17.23 +1.23 +9.94 1288.02 印尼 4881.93 16.40 +0.34 +6.29 4593.01 菲律宾 7215.09 -28.31 -0.39 +3.78 6952.08 越南 568.28 -11.58 -2.00 -1.86 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/孙国玉；审校 郑茵/孙茉莉)
0445GMT * 澳元盘中跌0.2%，约报0.7550，仍在一个月高点附近 * 与隔夜相比，亚洲时段走势平静。澳元隔夜大涨1.2% * 美元温和反弹，助长澳元/美元获利了结 * 100/200日移动均线会聚在0.7500附近，这是支撑位。周二高点0.7569是初步阻力位 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
路透台北1月18日 - 台湾央行周三表示，财政部委托标售的五年公债 106/2期 得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。 106/2期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额557.50亿台币 ，投标倍数为2.23倍。此期公债将在23日发行，2022年1月23日到期。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000 0.6250 1.1500 0.9900-1.1500 105/14 30 250.000 2.0000 2.0250
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0695 1.0712 -0.16 +1.73 1.0513 美元/日圆 113.03 112.62 +0.36 -3.29 116.87 欧元/日圆 120.88 120.58 +0.25 -1.84 123.14 美元/瑞郎 1.0025 1.0009 +0.16 -1.50 1.0178 英镑/美元 1.2335 1.2413 -0.63 -0.01 1.2336 美元/加元 1.3064 1.3041 +0.18 -2.73 1.3430 美元/离岸人民币 6.8206 6.8003 +0.30 -2.18 6.9726 澳元/美元