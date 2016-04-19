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债券 | 2016年 4月 19日 星期二 18:37 BJT

希腊财政：政府预计欧盟周四将确认去年基本预算盈余大于预期

路透雅典4月19日 - 希腊政府发言人周二表示，希腊预计欧盟统计局将确认该国去年基本预算盈余大于预估，料将有助于为希腊关键的纾困检讨案做出结论。

“我们得知...(欧盟统计局)周四将公布的报告将确认基本预算盈余大于最初的预估，”发言人Olga Gerovasili对记者说。

她表示希腊政府相信此项正面发展，将有助于希腊的金主目前正在进行的纾困检讨，这项审视已进行数月，必需有结论之后才能释放一笔贷款。

根据去年夏天所达成的第三度纾困希腊协议预估，基本预算盈余预计将显示出赤字与国内生产总值(GDP)之比为0.25%。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)

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