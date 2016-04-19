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债券 | 2016年 4月 19日 星期二 18:31 BJT

标题新闻：意大利统计局长称1-3月经工作日调整经济可能成长0.3%，第二季增幅料相仿

注：意大利第一季国内生产总值(GDP)初步数据将于5月13日公布

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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