马来西亚期市：棕榈油期货涨至一周高点，追随豆油期货走势

路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第二个交易日上涨，至一周高位，追随其他植物油走势，而之前两周曾遭遇下跌。

马来西亚6月指标棕榈油期货 涨0.8%至每吨2,688马币(692美元)，早先曾至盘中高点2,696马币，为4月11日以来最高点。

成交量为50,335口，高于去年的日均量44,600口。

某驻吉隆坡的交易员称，棕榈油期货主要追随大连市场和芝加哥期货交易所(CBOT)涨势。

该交易员还称，市场针对马币 走强进行了调整。马币兑美元自4月初以来不断上涨。

“鉴于马币在过去五日走强，明天公布的出口数据将受到关注。”

路透大宗商品和能源技术分析师王涛称，棕榈油价格料将试探每吨2,716马币阻力位，若突破则将朝着下一阻力位2,776马币上涨。

大连商品交易所9月豆油合约 涨1.4%，芝加哥期货交易所(CBOT)5月豆油合约 涨1%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)