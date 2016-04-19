国际油市：亚洲航煤现货价差上升，基本面料增强

路透新加坡4月19日 - 亚洲航煤现货价差周二由上日的每桶贴水0.05美元上升为持平，因近期新加坡现货市场交易活跃提振了人气。

但总体而言，分析师预计基本面将改善，得益于航空旅行。

“未来几年航煤需求将旺盛，亚洲是一个主要市场，旅客航空出行以及货运需求将强劲增长，”能源咨询机构FGE的资深分析师Sri Paravaikkarasu称。

FGE称，今年亚洲的航煤日需求量将增长128,000桶至217.5万桶/日，明年或达到228.2万桶/日。

Paravaikkarasu称，这将使日供应过剩量到2017年减少44,000桶至222,000桶，创逾15年来最大年降幅。

新加坡市场航煤现货交易相对不多，仅为100,000桶，而上日为600,000桶。(完)

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