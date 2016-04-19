国际油市：亚洲汽油裂解价差触及两个月低点，因供给仍充足

路透新加坡4月19日 - 亚洲汽油裂解价差周二扩大跌幅，触及两个月低点每桶6.06美元，尽管目前适逢北亚炼厂处于维修检护季，但供给仍持续增加。

之前汽油裂解价差的强劲表现，已鼓励全球炼厂开足马力生产，且促使日本最大炼厂JX Holding增加对海外目标市场的汽油出口。

汽油产量居高不下，已造库存大量累积，且鉴于目前的正价差结构，交易商在欧洲和亚洲的油罐存的满满当当。

“亚洲市场的供给太多了。一旦炼厂结束维护恢复生产，这种情况只会越来越糟，”一交易商说道。

相较之下，亚洲石脑油裂解价差则继续上涨，至每吨71.95美元的四日高点，不过与上年同期相比还是低了至少25%，因第一季运抵东方的西方船货增加。

现货需求总体上平静无奇，不过买家将很快需采购6月船货。

新加坡现货市场成交了六笔交易，五笔为汽油，石脑油成交了一笔。

嘉能可出售给BP一批6月下半月交付的石脑油船货，价格为每吨394美元。(完)

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