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货币新闻 | 2016年 4月 19日 星期二 22:15 BJT

投行观点：高盛将国际商业机器(IBM)公司 目标价从138美元上调至150美元，评级为中性

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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