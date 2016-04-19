更正-欧元债市：意大利无预警发行新债，推高欧元区二线公债收益率

(更正：因英文原文有误，最后一段“与德国10年期公债 利差走宽1.7个基点，至0.18%”应改为“德国10年期公债 收益率上升1.7个基点，至0.18%”)

* 意大利65亿欧元20年期新债获170亿欧元认购－IFR

* 政治风险不断增加，也推高公债收益率

* 西班牙将在6月举行大选

路透伦敦4月19日 - 低评级的欧元区公债收益率(殖利率)周二上涨，因意大利进行一次无预警发债，投资者在其投资组合中为此腾出空间。此外，西班牙重新选举的可能性增加，令欧洲面临的连串政治风险清单进一步拉长。

根据汤森路透旗下的IFR，意大利发行65亿欧元20年期公债，收益率为2.25%。

IFR报告，这次意大利新债吸引超过170亿欧元的买需，本周欧元区国家原本计划的发债规模为约170亿欧元。

收益率倾向于在公债发行前上升，因投资者卖出其所持有的债券，为新债腾出空间。

“意大利公债发售对西班牙公债收益率在周四西班牙公债标售前带来一些压力，”法国巴黎银行欧洲利率策略师Patrick Jacq说。

政治不确定性也令投资者保持谨慎。包括西班牙有可能举行新的大选，欧洲移民危机升级，希腊及其债权人的磋商令人担忧，以及英国6月份的退欧公投等。