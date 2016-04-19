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亚洲 | 2016年 4月 20日 星期三 00:19 BJT

标题新闻：俄罗斯副能源部长称若今年该国原油产量为5.4亿吨，今年原油出口可达2.54-2.55亿吨

俄罗斯副能源部长Alexei Teksler

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