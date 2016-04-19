金属期市：期铜触及三周高位，因美元下跌和中国需求希望

《汇市简讯》澳元/美元亚洲时段走势平静，大量新债定价
0445GMT * 澳元盘中跌0.2%，约报0.7550，仍在一个月高点附近 * 与隔夜相比，亚洲时段走势平静。澳元隔夜大涨1.2% * 美元温和反弹，助长澳元/美元获利了结 * 100/200日移动均线会聚在0.7500附近，这是支撑位。周二高点0.7569是初步阻力位 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
* 关注中国铜库存，以寻找需求线索
* 现货铜较三个月期铜升水，显示LME市场供应收紧
* 预期中国炼厂恢复铝生产
路透伦敦4月19日 - 期铜周二上升至三周高位，扭转稍早跌势，因疲弱的美国经济数据拉低美元，以及市场对中国需求增强的乐观情绪进一步得以巩固。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收涨2.3%，报每吨4,936美元，日高在4,947美元，日低在4,782美元。
交易商表示，铜价上涨，因美元下跌，此前美国公布3月楼市数据不及预期，支撑美联储不会在本月会议上加息的预期。
中国数据近日提振期铜价格。数据显示，中国新贷款急升已带动工业生产和投资活动反弹。
“数据支持我们认为今年(中国经济)活动将温和加速的观点，”Capital Economics商品分析师Caroline Bain表示。
“我们不得不保持谨慎，因春节假期通常会导致中国第一季数据被扭曲，但毋庸置疑，3月数据显示，经济的很多方面都有所改善。”
为评估中国需求，交易商密切关注中国铜库存的变化，预计保税仓库有大约60万吨铜，上海期货交易所监控的仓库将有超过33万吨铜。
LME市场供应紧张，现货铜较三个月期铜溢价升至每吨20美元以上，约一周前为升水约14美元。
LME期铝 上扬1.1%，至1,587美元，为3月8日来最高。
但中国铝出口和供应过剩预料未来数周和数月将重压铝价，因近期价格涨势吸引中国炼厂恢复铝生产。
这一前景使上海铝价近日徘徊在每吨12,000元人民币左右。
“在上述价格水平，我们估计不到18%的中国产能真正面临利润压力，”花旗在报告中说，“我们预计，中国今年实际供应过剩约300万吨，我们认为，其中大部份可以以制成品的形式出口。”
期锌 收涨2.3%，报每吨1,937美元。期铅 收升2.7%，报1,761美元。期锡 上涨0.6%，报17,150美元。期镍 升1.3%，报9,270美元。(完)
0445GMT * 澳元盘中跌0.2%，约报0.7550，仍在一个月高点附近 * 与隔夜相比，亚洲时段走势平静。澳元隔夜大涨1.2% * 美元温和反弹，助长澳元/美元获利了结 * 100/200日移动均线会聚在0.7500附近，这是支撑位。周二高点0.7569是初步阻力位 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
路透台北1月18日 - 台湾央行周三表示，财政部委托标售的五年公债 106/2期 得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。 106/2期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额557.50亿台币 ，投标倍数为2.23倍。此期公债将在23日发行，2022年1月23日到期。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000 0.6250 1.1500 0.9900-1.1500 105/14 30 250.000 2.0000 2.0250
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0695 1.0712 -0.16 +1.73 1.0513 美元/日圆 113.03 112.62 +0.36 -3.29 116.87 欧元/日圆 120.88 120.58 +0.25 -1.84 123.14 美元/瑞郎 1.0025 1.0009 +0.16 -1.50 1.0178 英镑/美元 1.2335 1.2413 -0.63 -0.01 1.2336 美元/加元 1.3064 1.3041 +0.18 -2.73 1.3430 美元/离岸人民币 6.8206 6.8003 +0.30 -2.18 6.9726 澳元/美元