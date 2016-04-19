金属期市：期铜触及三周高位，因美元下跌和中国需求希望

* 关注中国铜库存，以寻找需求线索

* 现货铜较三个月期铜升水，显示LME市场供应收紧

* 预期中国炼厂恢复铝生产

路透伦敦4月19日 - 期铜周二上升至三周高位，扭转稍早跌势，因疲弱的美国经济数据拉低美元，以及市场对中国需求增强的乐观情绪进一步得以巩固。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收涨2.3%，报每吨4,936美元，日高在4,947美元，日低在4,782美元。

交易商表示，铜价上涨，因美元下跌，此前美国公布3月楼市数据不及预期，支撑美联储不会在本月会议上加息的预期。

中国数据近日提振期铜价格。数据显示，中国新贷款急升已带动工业生产和投资活动反弹。

“数据支持我们认为今年(中国经济)活动将温和加速的观点，”Capital Economics商品分析师Caroline Bain表示。

“我们不得不保持谨慎，因春节假期通常会导致中国第一季数据被扭曲，但毋庸置疑，3月数据显示，经济的很多方面都有所改善。”

为评估中国需求，交易商密切关注中国铜库存的变化，预计保税仓库有大约60万吨铜，上海期货交易所监控的仓库将有超过33万吨铜。

LME市场供应紧张，现货铜较三个月期铜溢价升至每吨20美元以上，约一周前为升水约14美元。

LME期铝 上扬1.1%，至1,587美元，为3月8日来最高。

但中国铝出口和供应过剩预料未来数周和数月将重压铝价，因近期价格涨势吸引中国炼厂恢复铝生产。

这一前景使上海铝价近日徘徊在每吨12,000元人民币左右。

“在上述价格水平，我们估计不到18%的中国产能真正面临利润压力，”花旗在报告中说，“我们预计，中国今年实际供应过剩约300万吨，我们认为，其中大部份可以以制成品的形式出口。”