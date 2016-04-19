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市场报道 | 2016年 4月 20日 星期三 04:43 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连升第六日，因回补空头和技术性买入

路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周二延续涨势，升至五个月新高，连涨第六日，交易商称，因回补空头和技术性买入。

本周小麦价格 急升也扶助提振玉米。近月CBOT-5月玉米 在200日移动均线遇到上行阻力，自10月以来玉米都没有突破该移动均线。

投资者继续将5月小麦合约展期至7月 和12月合约 。

周二CME Group数据显示，未平仓合约在周一交易日急增14,604口，至145.7万口，徘徊在近一年最高水准附近。

Commodity Weather Group在报告中称，预计未来15日降水，这将使美国玉米播种速度放缓。美国农业部周一稍晚称，玉米播种完成率为13%，高于8%的五年均值。

CBOT-5月玉米期货 收涨3-1/2美分，收报每蒲式耳3.84-1/2美元

今日CBOT玉米期货成交量预计为718,495口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)

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